Joshua Kimmich salió públicamente en defensa de Jamal Musiala y cuestionó la manera en que el Bayern Munich manejó la situación de su compañero. El mediocampista alemán criticó que los dirigentes hablaran públicamente sobre el estado físico y el rendimiento del joven atacante, quien atraviesa un momento complicado por problemas de salud y lesiones.

“Esto no es propio del Bayern y no tendría que pasar nunca que se arrastre a un jugador a esto”, expresó Kimmich después de la derrota por 2-1 ante Lille por la Champions League. También consideró que las diferencias relacionadas con el futbolista debían resolverse dentro de la institución y no exponerse ante los medios.

El respaldo de Kimmich a Musiala

El mediocampista cuestionó las declaraciones realizadas por Uli Hoeneß, presidente honorario del club, y Karl-Heinz Rummenigge, quienes habían hablado sobre la situación del atacante. Ambos dirigentes pusieron en discusión su rendimiento y plantearon la posibilidad de revisar sus condiciones económicas ante las dificultades para recuperar su mejor nivel.

“No entiendo la manera en cómo esto se ha comunicado públicamente”, manifestó Kimmich. Además, dejó una frase contundente sobre la relación entre la institución y sus futbolistas: “El club es más grande que nosotros, pero no más grande que la persona”.

La situación del joven atacante

Musiala atraviesa un período complicado marcado por problemas neurológicos, cuestiones de salud y lesiones que afectaron su continuidad deportiva. Kimmich reconoció que comprende las preocupaciones del Bayern, pero defendió el compromiso de su compañero y aseguró que trabaja muy duro todos los días.

El referente del equipo también sostuvo que todos los integrantes del plantel respaldan al futbolista. Por último, manifestó su deseo de que pueda recuperarse y volver a disfrutar del fútbol, en medio de un momento de exposición pública que generó diferencias dentro del club.