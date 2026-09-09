Nintendo presentó Kirby and the World Beyond, una nueva aventura tridimensional protagonizada por Kirby que llegará en primavera de 2027 a Nintendo Switch 2. El anuncio anticipa escenarios de mayor escala, exploración libre y nuevas posibilidades para recorrer y modificar el entorno.

El lanzamiento tendrá además un lugar destacado en las celebraciones por el 35 aniversario de Kirby. La compañía todavía no confirmó una fecha concreta, precio ni otros detalles comerciales del juego.

El primer adelanto muestra al personaje desplazándose por amplias praderas, donde puede correr, saltar, combatir y utilizar sus tradicionales habilidades de copia. La mecánica permitirá que Kirby absorba enemigos para adoptar sus poderes, aunque Nintendo aún no reveló el listado de transformaciones disponibles.

Nuevas mecánicas

La propuesta se diferencia por la posibilidad de recorrer los escenarios con mayor libertad. Nintendo todavía no definió oficialmente el título como un juego de mundo abierto, por lo que resta conocer si contará con un mapa continuo, distintas regiones conectadas o grandes zonas independientes.

El material presentado también incluye la aparición de Rey Dedede y una secuencia en la que Kirby encuentra un espadón mágico. Una pequeña criatura con apariencia de hada parece acompañarlo y orientarlo durante el uso del arma.

El espadón no funcionará únicamente como herramienta de combate. En el adelanto, sus golpes destruyen partes del escenario y generan nuevas aberturas en el terreno, una característica que podría estar vinculada tanto con la exploración como con la resolución de desafíos.

Nintendo no explicó todavía quién es la criatura que acompaña a Kirby ni cuál será el conflicto central de la historia. El primer video se concentra principalmente en mostrar las dimensiones de los escenarios y las posibilidades de movimiento.

El antecedente de Kirby y la Tierra Olvidada

El nuevo juego toma como antecedente directo a Kirby y la Tierra Olvidada, título que trasladó la fórmula de la franquicia a entornos completamente tridimensionales. Aquella entrega conservó las habilidades de copia y adaptó el combate, las plataformas y la búsqueda de secretos a escenarios con mayor profundidad.

Kirby and the World Beyond parece avanzar sobre esa fórmula con espacios menos delimitados y una mayor libertad de desplazamiento. La posibilidad de modificar elementos del escenario con el espadón introduce además una mecánica que podría ampliar las alternativas para explorar cada zona.

La llegada de Nintendo Switch 2 abre la puerta a escenarios de mayor escala y a un mayor nivel de detalle. Sin embargo, la compañía todavía no informó datos técnicos relacionados con resolución, tasa de cuadros por segundo, tiempos de carga u otras prestaciones específicas.

La serie fue creada por Masahiro Sakurai y está históricamente vinculada con HAL Laboratory. Nintendo aún no detalló qué equipo estará a cargo de esta nueva producción ni explicó si conservará la estructura por niveles de Kirby y la Tierra Olvidada.

Kirby prepara su aniversario

Kirby and the World Beyond formará parte de las propuestas vinculadas con el 35 aniversario de la franquicia, que se celebrará en 2027. El proyecto representa un nuevo paso para el personaje después de su consolidación en escenarios tridimensionales.

Por el momento, Nintendo Switch 2 es la única plataforma confirmada para el lanzamiento. La compañía tampoco informó si habrá una versión para la primera Nintendo Switch, contenidos especiales por el aniversario o funciones multijugador.

La fecha exacta y el precio permanecen sin confirmar, al igual que posibles ediciones especiales o beneficios para quienes reserven el juego. Nintendo anticipó que brindará más información posteriormente.

Mientras tanto, la ventana oficial de lanzamiento permanece establecida para la primavera de 2027. El primer adelanto deja como principales novedades la exploración libre, los escenarios de gran tamaño y la capacidad de Kirby para alterar partes del mundo que lo rodea.