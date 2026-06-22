Lionel Messi volvió a escribir una página histórica en el fútbol mundial. Con los dos goles que marcó en la victoria de la Selección Argentina por 2 a 0 frente a Austria, el capitán albiceleste alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad.

La actuación del rosarino no solo le permitió a Argentina asegurar su clasificación a la próxima fase del Mundial 2026, sino que también generó repercusiones en todo el mundo. Una de las más destacadas llegó desde Alemania, donde Miroslav Klose, dueño de la anterior marca, felicitó públicamente al argentino.

"¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!", expresó el exdelantero alemán en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung.

Klose, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, ya había anticipado antes del inicio del torneo que no tenía inconvenientes en que su récord fuera superado por el capitán argentino. Incluso había manifestado en más de una oportunidad su admiración por el rosarino.

"No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Es un genio", había señalado el exgoleador alemán antes del comienzo de la Copa del Mundo.

La Pulga alcanzó la marca de Klose durante el debut de Argentina ante Argelia, cuando anotó un hat-trick que le permitió llegar a los 16 goles mundialistas. Ahora, con el doblete frente a Austria en Dallas, quedó como único líder de la tabla histórica con 18 conquistas en seis participaciones mundialistas.

El récord adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta la vigencia del capitán argentino, que este 24 de junio cumplirá 39 años y continúa siendo una de las figuras más determinantes del torneo. En la actual edición del Mundial ya suma cinco goles y lidera a una Selección Argentina que busca defender el título conseguido en Qatar 2022.

Entre los jugadores que aún podrían acercarse a la marca aparece el francés Kylian Mbappé. El delantero llegó a 14 goles mundialistas tras convertir un doblete frente a Senegal y se mantiene como el principal perseguidor entre los futbolistas en actividad. Más atrás figuran el inglés Harry Kane, con 10 tantos, y el portugués Cristiano Ronaldo, con ocho.

Mientras Argentina avanza en el Mundial 2026, Messi sigue ampliando una trayectoria que continúa sumando capítulos históricos y ahora lo tiene en la cima de una de las estadísticas más importantes de la máxima competencia del fútbol.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales