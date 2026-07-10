Kobel, el arquero suizo ataja penales que Argentina debe tener cuidado

La Selección Argentina ya conoce a su próximo gran obstáculo en el Mundial 2026. Gregor Kobel, el actual arquero del Borussia Dortmund, se convirtió en el protagonista absoluto tras la victoria de Suiza frente a Colombia.

El portero de 28 años logró detener el remate de Juan Camilo Hernández, asegurando el pase de su equipo a los cuartos de final que se disputarán en Kansas City. Detrás de su rendimiento existen métodos particulares que el propio futbolista decidió compartir.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es el uso de sustancias para mejorar el contacto con el balón. Kobel detalló que se unta vaselina en sus guantes previo a cada encuentro.

Según sus palabras, "En los partidos siempre se usan balones nuevos. Cada pelota tiene una capa de plástico y, si se moja, es como si fuera un jabón. Por eso utilizo vaselina para tener más agarre". Esta técnica, aunque compartida por otros colegas, le permite mayor seguridad ante la superficie plástica de las pelotas nuevas.

Sin embargo, su mayor fortaleza aparece en las definiciones desde los 12 pasos, donde prescinde de las herramientas tradicionales. A diferencia de otros porteros que estudian papeles con datos de los rivales, él elige confiar en su capacidad de lectura en el momento.

Al respecto, el jugador aseguró que "Nunca lo he hecho, me baso en una combinación de estadísticas sobre dónde disparan los jugadores y mi intuición, pero la intuición es probablemente aún más importante". Esta apuesta al instinto le permitió brillar en la tanda contra el conjunto sudamericano.

El guardameta de Zúrich asumió la titularidad en agosto de 2024 tras el retiro de Yann Sommer de la selección. Durante esta cita máxima, Kobel registra 26 presentaciones internacionales y 16 atajadas fundamentales. Pese a recibir goles de Catar, Bosnia y Canadá en la fase de grupos, logró mantener su valla invicta durante los enfrentamientos de eliminación directa contra Argelia y Colombia.

Para el duelo del próximo sábado, que tendrá el arbitraje del portugués João Pinheiro, el arquero helvético llega preparado con ocho pares de guantes diferentes, uno reservado para cada posible partido hasta la final.

Lionel Messi y el resto del plantel nacional deberán descifrar a un portero que combina datos estadísticos con una fuerte confianza en sus propias sensaciones bajo los tres palos.