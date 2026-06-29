El seleccionador de la República Checa, Miroslav Koubek, confirmó este lunes su salida del cargo luego de alcanzar un acuerdo con la Federación Checa para rescindir el contrato que lo vinculaba hasta junio de 2028.

La decisión se produjo tras la mala actuación del conjunto centroeuropeo en la Copa del Mundo, donde el equipo no logró cumplir con los objetivos deportivos planteados y cerró su participación con duras críticas internas y externas.

“Tras el fracaso en el Mundial, del que asumo mi parte de responsabilidad, y tras sopesar todas las circunstancias he presentado mi dimisión al presidente de la Federación David Trunda, que ha aceptado mi propuesta”, expresó Koubek en declaraciones difundidas oficialmente por la Federación Checa.

El directivo David Trunda aceptó la renuncia del entrenador de 74 años, poniendo fin a un ciclo que había generado expectativas de renovación para el seleccionado europeo.

Con esta decisión, Koubek cierra su etapa al frente del equipo nacional tras un proceso marcado por la presión competitiva y los resultados adversos en la máxima cita del fútbol mundial.