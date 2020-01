Kulfas dijo que no se anuló la Ley de Economía del Conocimiento, sino que buscan "mejorarla"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguro hoy que no se anuló la Ley de Economía del Conocimiento sino que se trabaja en su reglamentación "para que se aplique correctamente".



"Desde el Gobierno nacional estamos absolutamente convencidos de la importancia del sector de la Economía del Conocimiento y su aporte al desarrollo del país, por eso trabajamos para que los cambios estén orientados a incrementar los beneficios para las PyMEs y que estén disponibles en el corto plazo", informó el Ministerio a través de comunicado.



En este sentido, Kulfas dijo que "ratificamos que no estamos anulando el régimen. Por el contrario, hemos detectado inconsistencias en la implementación de la ley que nos han llevado a suspender la reglamentación porque se necesita un replanteo de algunos aspectos para el correcto funcionamiento de la normativa".



Los beneficios de la ley "no están suspendidos porque cuando se definan las modificaciones serán retroactivas al 1º de enero, de manera que no quedará ningún período sin el beneficio de la ley", agregó.



"En el cortísimo plazo tendremos el resultado de esa evaluación" destacó el comunicado mientras voceros de estas empresas aseguraron estar "en un limbo" y que postergarán inversiones hasta tener claros los alcances de la nueva normativa.



Según el ministerio de Desarrollo Productivo, en el proyecto original, que se puso en marcha durante el gobierno del ex presidente Néstor Kirchner "era claro el impulso a las PyMEs pero en la reglamentación de la actual ley no se ve reflejado de manera adecuada".



"Es muy saludable la voluntad de la Ley de incorporar otras actividades como la nanotecnología, la biotecnología o la economía 4.0, pero la redacción del marco normativo actual no permite clasificarlas con claridad, lo que puede dar lugar a equívocos", reseñó.