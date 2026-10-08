El futuro de Kylian Mbappé volvió a generar rumores en España y Francia. El delantero del Real Madrid quedó en el centro de las críticas por distintos episodios ocurridos durante las últimas semanas y un reconocido periodista francés deslizó que no debería descartarse una salida del club al finalizar la temporada.

La versión fue planteada por Daniel Riolo, periodista de RMC Sport y L'Équipe, quien analizó el momento que atraviesa el atacante y dejó abierta la posibilidad de que pueda abandonar el conjunto español en junio de 2027.

“Simplemente no descartemos una salida al final de la temporada”, fue la conclusión de Riolo, en medio del debate generado por las últimas actuaciones y decisiones de Mbappé.

Un escenario que no está confirmando

La posibilidad de una salida, sin embargo, pertenece por ahora al terreno de la especulación periodística. No existe una confirmación oficial del Real Madrid ni del propio futbolista que indique que Mbappé haya decidido marcharse.

El delantero llegó al conjunto español con la expectativa de convertirse en una de las grandes figuras de la historia reciente del club. De hecho, en una entrevista concedida en septiembre, Mbappé había expresado públicamente su compromiso con el Real Madrid y su deseo de dejar una huella en la institución. “Si quieres formar parte de la historia del fútbol, algún día tienes que jugar en el Real Madrid”, había señalado.

Las polémicas que alimentaron el rumor

Los comentarios sobre su futuro aparecen después de varias semanas en las que Mbappé quedó bajo la lupa. Entre los episodios mencionados por la prensa se encuentran su salida a París y un paseo en bicicleta durante su recuperación de una lesión de rodilla.

El periodista francés también cuestionó algunas de las decisiones del futbolista y su manejo de determinadas situaciones públicas. Desde Francia, incluso se planteó que el comienzo de temporada generó un escenario de incertidumbre alrededor del delantero.

Sin embargo, Mbappé volvió a entrenarse con normalidad junto a sus compañeros y trabaja para estar disponible para el próximo compromiso del Real Madrid frente al Villarreal. El club informó además que el atacante continúa con su proceso de recuperación y realizó trabajos individuales en la Ciudad Real Madrid.

Un momento clave para el Real Madrid

La situación se produce en un momento importante para el equipo dirigido por José Mourinho. El conjunto español tendrá por delante un calendario exigente, con partidos de LaLiga y Champions League que podrían marcar el desarrollo de la temporada.

En ese contexto, el rendimiento de Mbappé y su relación con el entorno del club seguirán bajo atención. El francés acumula una fuerte exposición desde su llegada al Real Madrid y cualquier señal sobre su futuro rápidamente genera repercusión en el mercado europeo.

Por ahora, la única certeza es que su continuidad más allá de esta temporada es objeto de debate en Francia. La posibilidad de una salida existe como hipótesis periodística, pero no hay una decisión oficial que confirme que Mbappé dejará el Real Madrid.