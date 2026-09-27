L-Gante contó los problemas que tuvo por culpa de Wanda Nara y su relación

Durante una entrevista con Nazarena Vélez en el espacio de Bondi Live, Claudia Valenzuela rompió el silencio sobre el romance entre L-Gante y Wanda Nara. La madre del músico de cumbia 420 rememoró los detalles de un noviazgo que duró casi cinco meses y que generó un revuelo constante en los medios.

Aunque el artista jamás le expresó abiertamente sus sentimientos, la llegada de la mediática a su entorno familiar fue inmediata. "Nunca me dijo que estaba enamorado de ella, pero me la presentó y compartimos todos juntos. Él la llevaba a todos lados", manifestó Claudia al recordar la convivencia diaria y los momentos compartidos.

La relación entre las familias fue cordial y cercana mientras duró el romance. "Ella como persona me cayó muy bien, y no tuve ningún problema. Tengo relación con ella y con la mamá, nos llevamos bien", explicó sobre la armonía que mantuvieron durante ese período.

Sin embargo, la ruptura provocó un golpe anímico en el cantante. Claudia fue contundente sobre la forma en que su hijo vivió el cierre del capítulo sentimental: "Cuando cortaron terminó con el corazón roto".

Para finalizar, la mamá del músico situó este vínculo entre las historias más intensas de la vida de su hijo. "Él siempre reconoce dos novias: Tamara, la mamá de su hija, y Wanda", concluyó, dejando en claro la trascendencia de la conductora en el historial afectivo de L-Gante.