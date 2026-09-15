L-Gante finalmente no formará parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity. Aunque había sido anunciado como uno de los primeros participantes, Telefe confirmó su baja del certamen y la producción ya tendría definido quién ocupará su lugar: el actor Mike Amigorena.

Las dudas sobre la participación del cantante comenzaron cuando desde las redes oficiales del programa eliminaron la publicación con la que habían anunciado su incorporación. A eso se sumó su ausencia en las prácticas de cocina que realizan los otros participantes antes del inicio de las grabaciones.

L-Gante había sido anunciado inicialmente como participante de MasterChef.

Horas después, el canal confirmó oficialmente la salida. “Ante las consultas recibidas, queremos informar que L-Gante no formará parte de esta edición de MasterChef Celebrity”, indicaron desde Telefe.

Consultado sobre la situación, el referente de la cumbia 420 aseguró que había estado ocupado y reconoció que no pudo asistir a las jornadas de preparación. “Estuve ocupado, estoy enfocado en mis cosas. No pude ir a las prácticas. Estoy en otro tema, no quiero generar problema”, manifestó.

Quién reemplazaría a L-Gante

Con la baja confirmada, la producción comenzó a trabajar rápidamente en su reemplazo. Según reveló Yanina Latorre, el elegido sería Mike Amigorena.

El actor mendocino ya había sido buscado por la producción meses atrás, aunque en aquel momento decidió no aceptar la propuesta. Tras la salida de L-Gante, retomaron las conversaciones y habrían logrado cerrar su incorporación.

Mike Amigorena sería el elegido para reemplazar al cantante.

De acuerdo con la información difundida, Amigorena incluso ya habría realizado la fotografía oficial para el programa y debería ponerse al día rápidamente con las capacitaciones de cocina y manipulación de alimentos que el resto de los famosos viene realizando desde hace varias semanas.

Las grabaciones están previstas para comenzar entre jueves y viernes, por lo que el actor tendría pocos días para adaptarse al ritmo del certamen.

Quiénes estarán en MasterChef Celebrity

La nueva edición contará con una extensa lista de figuras del espectáculo, el periodismo, la música y el deporte.

Entre los participantes confirmados aparecen Diego Ramos, Alejandro Lerner, Luciana Geuna, Paula Trápani, Luck Ra, Lizy Tagliani, Julieta Poggio, Edith Hermida, Karina Mazzocco, Martita Fort, Pachu Peña, La Negra Vernaci, Morena Beltrán, Campi y Pablo Giralt, entre otros.

Todos deberán enfrentarse al jurado integrado por Maru Botana, Germán Martitegui y Damián Betular.

Mientras tanto, la inesperada salida de L-Gante modificó sobre la hora el armado del programa y abrió la puerta para que Amigorena se sume a uno de los realities más esperados de la televisión.