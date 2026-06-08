L-Gante reveló cómo fue su primera noche de intimidad con Wanda Nara

L-Gante compartió aspectos desconocidos sobre el inicio de su relación con Wanda Nara en una entrevista con Martín Cirio. El cantante de música urbana recordó que el vínculo comenzó a gestarse a fines de 2021, mientras la empresaria todavía convivía con Mauro Icardi.

El artista explicó que en el comienzo de las visitas solía ir acompañado y relató que “cuando arrancó todo me segundeaba un amigo porque ella siempre estaba con su peluquero (Kennys Palacios). Si estaba sola, iba solo, pero no”.

El músico describió que existía una diferencia marcada entre la comunicación digital y los encuentros cara a cara durante los primeros meses de trato. Sobre esa etapa, el invitado comentó que “siempre charlando y yo decía: ¿qué onda? Por WhatsApp me la re chamuyo, hablamos corte que nos queremos hacer 'percha' y cuando vengo, me puedo quedar hasta retarde que no pinta nada”.

La situación se mantuvo sin avances físicos durante un tiempo prolongado hasta que el cantante decidió cambiar de estrategia tras 10 intentos. L-Gante recordó que “a la décima vez que vengo y no pinta nada, ni un abrazo, cuando por teléfono parece todo lo contrario…así que un día se hizo muy tarde y le dije: 'Che, no tengo ganas de manejar a esta hora hasta mi casa, ¿pinta que nos quedemos a dormir con mi amigo? en un sillón, dónde sea'. Y me dice que sí”.

Finalmente, el relato detalló el instante en que se concretó el acercamiento definitivo en la casa de la mediática. El protagonista de la anécdota explicó que la empresaria apagó la luz de forma intencional y señaló que “la acompaño para ver dónde me podía quedar a dormir, se hace la bolu…y uy, se apagó la luz, y yo dije: este es mi momento. Quedó todo oscuro y ahí nos dimos el primer beso”.