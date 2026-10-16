L-Gante reveló los verdaderos motivos de su salida de MasterChef

Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, reapareció públicamente durante la entrega de los Premios Martin Fierro de la Música. En esa misma ceremonia de premiación, el reconocido referente de la cumbia 420 volvió a cruzarse con Wanda Nara tras un largo período sin verse. Durante la jornada, el joven cantante brindó una entrevista al ciclo Ya Fue Todo de la plataforma de stream Jotax Digital. En esa conversación, el músico decidió hablar por primera vez sobre su inesperada desvinculación del concurso culinario MasterChef Celebrity.

La versión inicial sobre la salida de Elián Valenzuela había sido expuesta por la periodista Paula Varela en el programa Intrusos. En aquella oportunidad, la panelista afirmó que la señal de televisión Telefe había tomado la decisión de echarlo debido a sus constantes inconvenientes de índole legal. Sin embargo, con el desarrollo del certamen culinario ya avanzado en la pantalla chica, el propio artista musical optó por romper el silencio mediático. Durante el reportaje concedido al medio digital, el intérprete expuso su postura personal sobre los acontecimientos.

"Fueron cuestiones mías. Por disponibilidad no me podía llegar a comprometer de una manera tan concreta y no quería quedar mal", explicó el cantante durante la transmisión. En esa misma línea de pensamiento, Elián Valenzuela sostuvo que prefirió dar un paso al costado en forma anticipada antes que asumir una responsabilidad profesional que luego no pudiera saldar de manera rigurosa. "El responsable obviamente iba a ser yo si faltaba y por eso tomé la mejor decisión", agregó el músico sobre la decisión final.

De esta manera, tiempo después de la amplia repercusión que provocó la noticia de su alejamiento, Elián Valenzuela desmintió los rumores iniciales. El popular artista musical dejó en claro que su salida definitiva estuvo relacionada exclusivamente con complicaciones de agenda personal y laboral. Estas dificultades horarias le impedían garantizar un compromiso pleno con el ritmo habitual de las grabaciones diarias dentro de la competencia culinaria de MasterChef Celebrity.