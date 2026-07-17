La imagen se convirtió en una de las postales más emotivas de los festejos por la clasificación de Argentina a la final del Mundial. Entre miles de hinchas que coparon la Plaza 25 de Mayo apareció Amelia Muñoz Noguera, una mujer de 94 años que cantó, sonrió y celebró con la misma pasión que cualquier argentino. Su entusiasmo llamó la atención de quienes compartieron con ella esa noche y rápidamente despertó la curiosidad: ¿quién era esa abuela que desafiaba el frío y vivía la fiesta con la energía de una joven?

Detrás de esa escena hay una historia de inmigración, coraje y gratitud que comenzó hace casi siete décadas, cuando dejó su Granada natal para empezar una nueva vida al otro lado del océano. Ahora, el destino le regaló una final muy especial: Argentina enfrentará a España, los dos países que marcaron para siempre su vida.

A sus 94 años, Amelia celebró el pase de la Selección Argentina a la final del Mundial. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

De Granada a San Juan: el viaje que cambió su destino

Amelia nació en Granada, Andalucía. Tenía 26 años cuando, junto a quien era su novio, Francisco, tomó la decisión más importante de su vida.

España atravesaba tiempos difíciles. Las consecuencias de la Guerra Civil todavía se sentían y muchas familias vivían con incertidumbre y pocas oportunidades. Fue entonces cuando la pareja supo que Argentina recibía con los brazos abiertos a los inmigrantes dispuestos a trabajar. Incluso el gobierno argentino financiaba el viaje en barco para quienes quisieran comenzar una nueva vida.

La historia de Amelia refleja el camino de miles de inmigrantes españoles que eligieron la Argentina como su hogar. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Cuando Amelia comentó la posibilidad en su pueblo, el sacerdote les hizo una recomendación que terminaría cambiando el rumbo de su historia: si querían viajar juntos, debían hacerlo como marido y mujer.

Así fue como organizaron su casamiento. Amelia todavía recuerda aquella boda con enorme cariño. “Fue un lindo casamiento”, suele decir. Poco después de dar el “sí”, emprendieron la travesía hacia un país que todavía no conocían, pero que terminaría convirtiéndose en su hogar.

Una familia que creció en suelo argentino

La apuesta valió la pena. Poco tiempo después de instalarse en Argentina nació Amelia, la primera hija del matrimonio. Más tarde llegó Francisco, completando una familia que con el paso de los años no dejó de crecer.

La mujer tiene su corazón dividido en la final del Mundo. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Hoy, Amelia es el corazón de una enorme familia integrada por hijos, nietos y bisnietos que viven en distintas provincias argentinas. Una historia que comenzó con un viaje en barco y que hoy se multiplica en varias generaciones.

A los 94 años, una energía que sorprende a todos

Quienes la conocen coinciden en que la edad nunca fue un límite para Amelia.

Su rutina incluye clases de natación, ejercicios físicos, caminatas diarias y viajes cada vez que aparece una oportunidad. Disfruta salir, conocer lugares nuevos y participar de todo tipo de actividades.

Micaela, una de las personas que la acompaña habitualmente, aseguró que la gente suele sorprenderse al verla disfrutar de fiestas, eventos y reuniones sin importar si hace frío, mucho calor o si terminan entrada la noche. “Siempre quiere salir, pasear y hacer cosas nuevas”, contó.

Amelia compartió su historia con la periodista Ana Paula Zabala. (Foto: DIARIO HUARPE/Martín Britos)

Su espíritu inquieto también dejó una anécdota inolvidable. Un día acompañó a Micaela a hacerse un piercing en la nariz. Mientras esperaba, Amelia decidió que ella también quería uno. Finalmente no terminó con un piercing en la nariz, sino con un nuevo orificio en una de sus orejas. Una ocurrencia que provocó risas entre todos y que resume a la perfección su personalidad: curiosa, divertida y siempre dispuesta a vivir nuevas experiencias.

La final que enfrentará a sus dos patrias

Después de celebrar con emoción el triunfo argentino frente a Inglaterra en la Plaza 25 de Mayo, Amelia volverá a vivir un partido muy especial. La final enfrentará a los dos países que forman parte de su identidad.

España es la tierra donde nació, donde conoció a Francisco y donde comenzó su historia. Argentina es el país que la recibió hace más de 60 años, donde formó su familia, vio crecer a sus hijos y construyó una vida llena de recuerdos.

Lejos de sentir que debe elegir entre uno y otro, Amelia lleva a ambos países en el corazón. Su historia refleja la de miles de inmigrantes españoles que llegaron a la Argentina buscando una oportunidad y terminaron encontrando un hogar.

Quizás por eso su imagen festejando con una bandera argentina emocionó tanto a los sanjuaninos. Porque representa mucho más que una hincha de 94 años. Representa la historia de quienes cruzaron el océano con una valija cargada de sueños y terminaron dejando una huella imborrable en este país.

El domingo habrá un campeón del mundo. Para Amelia, sin embargo, el resultado será apenas una parte de la historia. Porque hace más de seis décadas ganó algo mucho más importante: la posibilidad de amar profundamente a dos patrias sin dejar de pertenecer a ninguna.