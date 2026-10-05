La acción solidaria de Enzo Fernández que emocionó a todos y se volvió viral

En la antesala del amistoso de la Selección Argentina contra Burkina Faso, el futbolista Enzo Fernández protagonizó un emotivo momento que conmovió a miles de usuarios en Internet. El mediocampista aprovechó la concentración con el equipo nacional para acercarse a un centro de salud infantil y regalarle una jornada inolvidable a decenas de pacientes.

Antes del choque deportivo, Enzo Fernández se trasladó hasta las instalaciones del Hospital Garrahan para conversar con los niños, sacarse fotografías y entregar diversos obsequios. La presencia del volante de la Albiceleste transformó la rutina del lugar y generó escenas repletas de afecto que rápidamente se difundieron a través de las plataformas digitales.

Las imágenes del recorrido fueron difundidas en redes por el comunicador Gustavo Méndez, quien destacó la actitud del deportista hacia las familias presentes. "Genio y figura", escribió el panelista en su publicación al resaltar la humildad del volante para dedicar tiempo a quienes atraviesan situaciones de salud complejas junto a sus seres queridos.

Durante la visita, el jugador repartió juguetes, firmó camisetas y conversó con los profesionales médicos que trabajan en la institución. Desde la organización que acompañó la actividad expresaron que “Enzo Fernández se acercó a compartir un rato con los chicos, llevarles un presente y, sobre todo, regalarles sonrisas” en medio de la preparación del plantel albiceleste.