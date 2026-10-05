PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Deportes > Emotivo

La acción solidaria de Enzo Fernández que emocionó a todos y se volvió viral

Enzo Fernández visitó el Hospital Garrahan antes del partido y emocionó a todos con un gran gesto solidario viral.

POR REDACCIÓN

Hace 0 horas
Enzo compartió un momento especial con los niños internados.

En la antesala del amistoso de la Selección Argentina contra Burkina Faso, el futbolista Enzo Fernández protagonizó un emotivo momento que conmovió a miles de usuarios en Internet. El mediocampista aprovechó la concentración con el equipo nacional para acercarse a un centro de salud infantil y regalarle una jornada inolvidable a decenas de pacientes.

Antes del choque deportivo, Enzo Fernández se trasladó hasta las instalaciones del Hospital Garrahan para conversar con los niños, sacarse fotografías y entregar diversos obsequios. La presencia del volante de la Albiceleste transformó la rutina del lugar y generó escenas repletas de afecto que rápidamente se difundieron a través de las plataformas digitales.

Las imágenes del recorrido fueron difundidas en redes por el comunicador Gustavo Méndez, quien destacó la actitud del deportista hacia las familias presentes. "Genio y figura", escribió el panelista en su publicación al resaltar la humildad del volante para dedicar tiempo a quienes atraviesan situaciones de salud complejas junto a sus seres queridos.

Durante la visita, el jugador repartió juguetes, firmó camisetas y conversó con los profesionales médicos que trabajan en la institución. Desde la organización que acompañó la actividad expresaron que “Enzo Fernández se acercó a compartir un rato con los chicos, llevarles un presente y, sobre todo, regalarles sonrisas” en medio de la preparación del plantel albiceleste.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD