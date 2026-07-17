La aclaración que ilusiona a Messi con ganar su noveno Balón de Oro

El tramo decisivo de la Copa del Mundo, que definiría el tercer puesto y la gran final entre Argentina y España, reavivó la discusión sobre el próximo dueño del Balón de Oro. Ante esto, la entidad organizadora difundió un texto para disipar dudas sobre los requisitos geográficos del premio.

Aunque en sus inicios el trofeo se limitaba a profesionales europeos en ligas de ese continente, la regla cambió en 1995 al abrirse a cualquier nacionalidad que compitiera en Europa, y desde 2007 se eliminó toda traba, orientándose al mejor del planeta.

La institución detalló en su reporte que analizamos las últimas 18 ediciones para determinar si es realista que un jugador aspire al Balón de Oro sin jugar en Europa. Kaká en 2007, Cristiano Ronaldo en 2008 y Lionel Messi en 2009 ganaron la Liga de Campeones de la UEFA ese mismo año, competición considerada el máximo exponente del fútbol de clubes. Luka Modrić, Karim Benzema, Rodri y Ousmane Dembélé: todos ellos jugaban en Europa cuando fueron galardonados.

En la revisión histórica, el organismo remarcó la excepción reciente al señalar que tan solo un jugador militaba fuera de Europa cuando alzó el Balón de Oro: Lionel Messi en 2023. En el momento de la 67.ª ceremonia, celebrada el 30 de octubre de 2023, el argentino ya jugaba en el Inter Miami. De este modo, el ganador de ocho ediciones se convirtió en el primer futbolista masculino en obtener el premio representando a un club no europeo.

Para cerrar la polémica, las autoridades manifestaron que nada es imposible cuando se trata del Balón de Oro, concluyendo que técnicamente, cualquier futbolista puede ganarlo. Esta postura renueva las expectativas del capitán de Argentina, quien con 39 años acumula ocho goles y cuatro asistencias en siete partidos en la actual cita mundialista.