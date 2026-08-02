La previa del "Desafío de las Estrellas Shell V-Power" en el Circuito San Juan Villicum sumó un capítulo de último momento. Tras la finalización de los ensayos del sábado, la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó modificaciones en la grilla de partida de la final del domingo a raíz de sanciones reglamentarias aplicadas a dos competidores.

Los cambios se desencadenaron tras el desarrollo de los entrenamientos oficiales en el trazado albardón, cuando los equipos de Jeremías Scialchi y Nicolás Moscardini debieron reemplazar las plantas impulsoras de sus respectivas unidades por inconvenientes mecánicos. Al haber tenido que cambiar el motor luego de efectuada la ceremonia de sorteo del viernes, el reglamento particular de la prueba exige la aplicación de recargos en el posicionamiento de largada.

De esta manera, la grilla confeccionada en el Estadio Aldo Cantoni sufrió reordenamientos de última hora en sus filas. El contratiempo altera las estrategias planeadas por ambas estructuras para una competencia de 66 vueltas que, de por sí, ya planteaba un desafío complejo con la recarga obligatoria de combustible en boxes y el sobrepaso en pista.

Con estas novedades en el clasificador de partida, el Turismo Carretera dejó todo listo en San Juan para disputar la novena fecha de la temporada 2026, donde la efectividad en el trabajo de boxes y la capacidad de recuperación desde el fondo serán determinantes para alcanzar la gloria en el Villicum.

Entrenamientos previos

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) se erigió en la última referencia de rendimiento del Turismo Carretera antes del comienzo de la 10ª edición del “Desafío de las Estrellas”, que se lleva a cabo en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”. Además, el uruguayo, que deberá largar 51º en la carrera de mañana, se quedó con el mejor tiempo del sábado en la 9ª y anteúltima fecha de la etapa regular 2026.

El piloto del Gurí Martínez Competición, que había sido 3º en el ensayo que dio inicio a la actividad del TC en el trazado sanjuanino de 4.254 metros, registró 1m41s322 para su mejor vuelta en la segunda práctica y bajó por apenas 0s007 el registro que había establecido Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) en el primer entrenamiento.

Los representantes del “Óvalo”, marca que acumula 7 carreras sin victorias en El Villicum, no sólo se quedaron con los dos ensayos, sino que en el segundo entrenamiento lograron el “1-2”. Emiliano Spataro (Ford Mustang), que peleó por el triunfo hasta el final en la última edición del “Desafío de las Estrellas”, fue 2º a 0s136 del uruguayo.

Detrás de Lambiris y Spataro se ubicaron tres pilotos de Chevrolet: Valentín Aguirre (Pradecon Racing), Tobías Martínez (RUS Med Team) y Christian Ledesma Pradecon Racing). El arrecifeño se ubicó 3º a 0s152; el sanjuanino quedó 4º a 0s416, mientras que el marplatense fue 5º a 0s446.

Jeremías Scialchi (Ford Mustang) y Nicolás Moscardini (Ford Mustang) sufrieron inconvenientes con el motor en este segundo entrenamiento, por lo que deberán reemplazarlo, lo que implica perder la posición que habían obtenido en el sorteo. En esta ocasión, el reglamento particular de la prueba (RPP) establece que deberán partir último en su grupo de sorteo (en ambos casos, el tercio intermedio). Por lo tanto, Scialchi pasa del 25º al 34º puesto de largada, mientras que Moscardini se ve relegado del 29º al 35º.

Julián Santero, que es el único usuario de BMW M4 este fin de semana a raíz de la ausencia por motivos presupuestarios de Kevin Candela, giró en el segundo entrenamiento sin la dirección asistida, luego de haber probado la novedad técnica del TC en la primera práctica. “Veremos si la colocamos mañana. Era demasiado blanda y perdía toda sensibilidad”, dijo el mendocino en Campeones Radio.

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) se erigió en la última referencia de rendimiento del Turismo Carretera antes del comienzo de la 10ª edición del “Desafío de las Estrellas”, que se lleva a cabo en el Circuito Internacional “San Juan Villicum”. Además, el uruguayo, que deberá largar 51º en la carrera de mañana, se quedó con el mejor tiempo del sábado en la 9ª y anteúltima fecha de la etapa regular 2026.

El piloto del Gurí Martínez Competición, que había sido 3º en el ensayo que dio inicio a la actividad del TC en el trazado sanjuanino de 4.254 metros, registró 1m41s322 para su mejor vuelta en la segunda práctica y bajó por apenas 0s007 el registro que había establecido Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) en el primer entrenamiento.

Los representantes del “Óvalo”, marca que acumula 7 carreras sin victorias en El Villicum, no sólo se quedaron con los dos ensayos, sino que en el segundo entrenamiento lograron el “1-2”. Emiliano Spataro (Ford Mustang), que peleó por el triunfo hasta el final en la última edición del “Desafío de las Estrellas”, fue 2º a 0s136 del uruguayo.

Detrás de Lambiris y Spataro se ubicaron tres pilotos de Chevrolet: Valentín Aguirre (Pradecon Racing), Tobías Martínez (RUS Med Team) y Christian Ledesma Pradecon Racing). El arrecifeño se ubicó 3º a 0s152; el sanjuanino quedó 4º a 0s416, mientras que el marplatense fue 5º a 0s446.

Jeremías Scialchi (Ford Mustang) y Nicolás Moscardini (Ford Mustang) sufrieron inconvenientes con el motor en este segundo entrenamiento, por lo que deberán reemplazarlo, lo que implica perder la posición que habían obtenido en el sorteo. En esta ocasión, el reglamento particular de la prueba (RPP) establece que deberán partir último en su grupo de sorteo (en ambos casos, el tercio intermedio). Por lo tanto, Scialchi pasa del 25º al 34º puesto de largada, mientras que Moscardini se ve relegado del 29º al 35º.

Julián Santero, que es el único usuario de BMW M4 este fin de semana a raíz de la ausencia por motivos presupuestarios de Kevin Candela, giró en el segundo entrenamiento sin la dirección asistida, luego de haber probado la novedad técnica del TC en la primera práctica. “Veremos si la colocamos mañana. Era demasiado blanda y perdía toda sensibilidad”, dijo el mendocino en Campeones Radio.

El Turismo Carretera recién volverá a la pista para la disputa de la 10ª edición del “Desafío de las Estrellas”. La carrera se pondrá en marcha a las 12:50 y el recorrido previsto es de 66 vueltas al trazado de 4.254 metros o un tiempo máximo de 120 minutos.

