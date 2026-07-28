La provincia será escenario esta semana de una nueva edición de ACTC Educación, el programa de formación impulsado por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), que llegará a la EPET N°5 con dos jornadas destinadas a estudiantes y enfocadas en la mecánica de competición y la seguridad vial.

La primera actividad tendrá lugar el jueves 30 de julio, de 14 a 18, con la Jornada Mecánica de Vehículos ACTC. Durante el encuentro, ingenieros y especialistas del automovilismo, como Sergio Pendás y Pedro Viglietti, explicarán el funcionamiento técnico de un auto de Turismo Carretera, abordando contenidos relacionados con mecánica, aerodinámica, puesta a punto, interpretación de datos e ingeniería aplicada a la competición. También participará el piloto sanjuanino Tobías Martínez, quien compartirá su experiencia dentro de la categoría y explicará los elementos de seguridad que utiliza un corredor profesional.

Como parte de la propuesta, los alumnos podrán observar de cerca un vehículo de Turismo Carretera, que será utilizado para realizar demostraciones prácticas sobre sus componentes, funcionamiento y características técnicas.

La agenda continuará el viernes 31, de 9 a 13, con el Taller de Educación Vial ACTC, orientado a generar conciencia sobre la conducción responsable. La jornada incluirá exposiciones sobre prevención de siniestros viales, protocolos de actuación ante emergencias y las diferencias entre los sistemas de seguridad de un automóvil de competición y uno de uso cotidiano. Además, contará con la participación del piloto Germán Todino, quien mostrará la indumentaria reglamentaria utilizada en el Turismo Carretera y explicará las medidas de protección que adoptan los pilotos durante las competencias.

La capacitación también incorporará actividades prácticas e interactivas. Los estudiantes recorrerán distintas estaciones con simuladores, bicicletas, monopatines, gafas que recrean alteraciones en la percepción y otros dispositivos diseñados para enseñar, de manera dinámica, cómo prevenir accidentes y actuar correctamente frente a distintas situaciones en la vía pública.

ACTC Educación nació en 2019 con el objetivo de profesionalizar el automovilismo argentino y generar nuevas oportunidades de formación vinculadas al deporte motor. Desde entonces, el programa recorrió distintas provincias del país y ya capacitó a más de 8.000 estudiantes, combinando teoría, práctica y contacto directo con vehículos de competición y especialistas de la categoría.