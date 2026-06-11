La actitud de super tóxica que Cande Ruggeri tuvo con su esposo

A poco más de tres meses de haber formalizado su relación, la modelo Cande Ruggeri compartió detalles sobre la dinámica de su matrimonio con el empresario Nicolás Maccari. Durante una entrevista en el programa Que alguien le avise, la influencer explicó una de las condiciones que estableció para el uso de las redes sociales por parte de su marido.

En la charla con Nacho Castañares y Sofía Jujuy Jiménez, la protagonista fue directa al señalar que "Le hice borrar de Instagram a todas las chicas con las que estuvo". Ante la revelación, su amiga Jujuy Jiménez felicitó la actitud frente a las cámaras.

La confesión generó un intercambio sobre la reciprocidad en el estudio de La Casa Stream. Ante la consulta de Nacho Castañares sobre si ella había realizado la misma acción con sus contactos pasados, Ruggeri respondió que "No, no me lo pidió. Si yo te digo algo, ¿por qué tiene que ser igual del otro lado?".

El conductor calificó la postura como hipócrita, pero la modelo sostuvo que "Si él no lo menciona, tema terminado". Según su visión, no considera necesario seguir a personas con las que ya no existe un vínculo afectivo, postura que luego coincidió con la opinión de otra panelista.

La boda de la pareja tuvo dos momentos clave en el año 2026. A finales de febrero realizaron el casamiento por civil, mientras que en mayo celebraron una fiesta de 10 horas en el Palacio Sans Souci que comenzó a las 16:30.

Al evento asistieron figuras como Sofía Zámolo, Barby Franco con Fernando Burlando y su hija Sarah, Stephanie Demner y Lourdes Sánchez acompañada por el Chato Prada. Durante la entrevista, la modelo también se refirió a la presencia de celos en la relación y recordó una anécdota particular al decir que "Una vez estuve celosa de una amiga, pero al final le gustaban las chicas".

La celebración en el exclusivo palacio porteño contó con la llegada de los novios en un auto clásico blanco y una ambientación con flores blancas y velas. Entre los invitados también estuvieron presentes Lizardo Ponce, Manu Viale y Oscar Ruggeri.

La propuesta incluyó coctelería de autor y una recepción gourmet para los asistentes. A pesar de la repercusión de sus dichos sobre la privacidad digital, la modelo mantuvo su postura sobre los límites acordados con su esposo en esta nueva etapa de convivencia.