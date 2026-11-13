La actriz de 57 años que le diagnosticaron cáncer y vive en un infierno

Natalia Lobo sorprendió a todos al hablar públicamente de su dura batalla contra el cáncer de colon y su proceso de recuperación a los 57 años. La reconocida artista explicó que este diagnóstico marcó un punto de inflexión absoluto en su vida personal y profesional, motivándola a alejarse de la actuación para dedicarse enteramente a su bienestar físico y emocional.

A través de su cuenta de Instagram, Natalia Lobo recordó los momentos más difíciles de su proceso médico y reveló detalles de esta etapa que ocurrió hace 7 años y que no cuenta con muchas fotos de registro. "Hoy, 7 años. Nunca puse nada, no tengo muchas fotos de ese momento. Hoy se cumplen 7 años, todo un ciclo y realmente lo siento así, que atravesé todo un ciclo de transformación y trabajo personal. La enfermedad abrió ese portal", comenzó escribiendo en su posteo que rápidamente se llenó de me gusta y comentarios.

Tras superar la enfermedad, Natalia Lobo modificó por completo sus hábitos diarios para priorizar su salud y cambiar su perspectiva de la vida con cuidados mucho más rigurosos. "Empecé a meditar a diario, a comer bien, a cuidar mi cuerpo, yoga, a cambiar de rumbo, a no trabajar más de lo que trabajaba. Pensé que ya estaba, que eso era todo, pero eso fue solo el inicio. El trabajo de verdad vino después y fue mucho más profundo", comentó la actriz sobre el cambio en su rutina.

Sin embargo, el camino hacia la sanación estuvo repleto de momentos oscuros y de una gran angustia interior que la llevó a dejar su carrera artística temporalmente. "Había días, muchos días... Es difícil poner en palabras los sentimientos, las sensaciones, pero sentía como que estaba metida en una pesadilla, que no era real lo que me estaba pasando, que no podía salir, que no iba a salir más", confesó sobre aquellos instantes de incertidumbre.

Hacia el final de su reflexión, Natalia Lobo destacó el aprendizaje trascendental que le dejó esta difícil prueba de vida y la forma en que transita su presente a los 57 años. "Es raro decir esto, pero estoy tan agradecida con todo lo vivido. El episodio de salud que viví abrió una puerta a la sanación, a la sanación verdadera", remarcó.

Finalmente, concluyó con un emotivo mensaje sobre su actualidad: "Soy feliz, sabiendo cómo es la vida, con sus subidas y bajadas, pero estoy en paz conmigo, me quiero, me cuido, me escucho, me hablo. Y me encanta estar viva y cada día más despierta en esta hermosa y desafiante aventura".