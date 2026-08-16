La actriz que está nuevamente de novia tras una polémica separación

Invitada a la mesa de Mirtha Legrand, Romina Gaetani sorprendió al revelar que atraviesa un gran momento personal. Durante la charla, la conductora le dio un consejo respecto a su situación sentimental y su vínculo previo con Luis Cavanagh diciendo "Te deseo buena suerte, y olvidate de este".

Sin embargo, la respuesta de la actriz tomó por sorpresa a todos al asegurar "Ah pero yo ya estoy de novia, eh" confirmando su nueva apuesta al amor. Sobre la posibilidad de dejar atrás los problemas, Gaetani sostuvo "Imaginate si no me voy a olvidar. Ya está. La Justicia sigue".

La situación judicial entre ambos se originó en diciembre del año pasado tras una denuncia por violencia de género en la vivienda que compartían. La actriz aprovechó el espacio para expresar su gratitud por el respaldo recibido manifestando estar "Agradecida a mi abogado y a toda mi red de amigas, es muy importante que nos crean a las víctimas sobre todo cuando se están instalando las denuncias falsas". En esta etapa, ella decidió posicionarse de otra manera y explicó "Me corro desde el lugar de víctima para hablar desde un lugar tranquilo y segura".

El conflicto mediático sumó un capítulo cuando Cavanagh alegó públicamente haber sido víctima de agresiones durante el vínculo, afirmando que "Me quiso partir una silla en la cabeza y...". Ante estos dichos, la protagonista reaccionó con ironía diciendo "Ya nada me llama la atención. No sé qué pasó ayer porque estaba durmiendo".

También añadió que "Él está en todo su derecho de salir hablar y me parece muy bien. Nada me llama la atención. Si una hace una denuncia por violencia, después de eso, ¿qué te llama la atención?".

Para cerrar, la artista recordó el desgaste del proceso legal que enfrentó a principios de año. Gaetani remarcó que "Para mí es tiempo pasado en el sentido de que yo a la Justicia siempre me puse a disposición. Todo mi enero y todo febrero fue estar más en contacto con la Policía que con mi familia, de fiscalía en fiscalía". A pesar de que la causa continúa activa en la Justicia, la actriz se muestra enfocada en su presente afectivo.