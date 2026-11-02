La actriz que ganó más de 300.000 dólares en plataforma para adultos

Erika Eleniak vuelve a ser noticia a los 57 años debido a su exitosa incursión en OnlyFans, una plataforma digital donde la actriz genera ingresos millonarios gracias a sus fieles seguidores.

Según la información publicada por TMZ, la recordada intérprete consiguió alrededor de 10 mil suscriptores en su primer mes y alcanzó los 300 mil dólares en solo tres meses.

Lejos de los grandes proyectos de Hollywood, la artista encontró una manera distinta de conectar con el público y aprovechar la enorme popularidad que conserva desde los años 90.

Eleniak aclaró que su propuesta evita el contenido explícito y se enfoca en mostrar su vida cotidiana, fotografías personales, videos playeros e imágenes de sus pies.

La protagonista explicó que creció en la playa luciendo un clásico traje de baño rojo, por lo que esta decisión representa el cierre de un ciclo donde ella misma toma el control.

La exestrella de la exitosa serie comenzó su carrera siendo una niña y participó en la película E.T., el extraterrestre, dirigida por el reconocido cineasta Steven Spielberg.

Su gran salto a la fama ocurrió en 1989 al sumarse al elenco de Baywatch junto a David Hasselhoff, permaneciendo en la ficción hasta el año 1992.

Tras abandonar el programa protagonizó varios thrillers, aunque con el paso del tiempo sus apariciones en la industria del entretenimiento se volvieron cada vez más esporádicas.

En la actualidad, la actriz asegura que disfruta mucho de esta etapa profesional caracterizada por la libertad absoluta para mostrar su intimidad de forma personal.

Eleniak comentó que lleva décadas siendo reconocida por su papel en la serie, pero esta plataforma muestra una cara diferente que resulta divertida y completamente sin filtros.

Finalmente, la famosa artista prometió a sus nuevos suscriptores que aquellos que busquen ver sus pies descalzos en la arena no se sentirán defraudados con el contenido.