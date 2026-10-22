La actriz que lloró por un ex famoso y ahora quedó embarazada

Cande Molfese sorprendió a todos al debatir sobre las relaciones de pareja. Durante su paso por un programa de streaming, la famosa compartió una mirada poco convencional sobre el amor y puso en duda una de las creencias más arraigadas en los vínculos románticos actuales. Lo llamativo de sus declaraciones es que llegaron mientras atraviesa un gran momento sentimental.

"Yo tengo la teoría de que en algún momento te vas a separar", lanzó Cande sin rodeos. Su postura generó sorpresa entre quienes sostienen que el vínculo afectivo debe durar para siempre. Lejos de plantear una verdad absoluta, la protagonista expuso una convicción personal que abrió una gran discusión sobre las expectativas que se depositan en una relación de pareja.

Para llevar tranquilidad y evitar interpretaciones equivocadas, la actriz aclaró que su reflexión no tiene relación con ninguna crisis amorosa. Por el contrario, Cande Molfese disfruta de un gran presente afectivo y habló de sus sentimientos con una contundencia que contrasta fuertemente con su particular teoría sobre las separaciones y el paso del tiempo.

"Yo lo amo con el alma a mi novio, hoy lo elijo, es el papá de mi hijo, y por eso creo que es muy importante elegir bien a la persona con la que vas a tener una familia", expresó. De esta manera, puso el foco en una cuestión fundamental para construir un proyecto de vida sólido y duradero.

En su forma de ver los vínculos, el amor no implica tener asegurada la continuidad de la pareja para siempre. Incluso cuando existe un sentimiento profundo y un presente compartido, las personas pueden cambiar y las circunstancias también se modifican. Por eso, para Cande Molfese, elegir a alguien no significa dar por sentado que la relación permanecerá intacta.

"Ahora no pienso que me voy a separar, pero siempre cabe la posibilidad. No creo en el amor para toda la vida", sostuvo la actriz. De este modo, diferenció el cariño que siente hoy por su pareja de la idea de que ese sentimiento deba mantenerse sin ningún cambio hasta el final de los días.

Sus declaraciones dejaron planteado un profundo interrogante que atraviesa a muchas parejas modernas en la actualidad. Mientras Cande Molfese disfruta de su embarazo y elige a su compañero para formar una familia, su teoría invita a mirar las relaciones desde otro lugar muy diferente.