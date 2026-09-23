La actriz que quedó embarazada y era la amante de un hombre casado

El ambiente del espectáculo argentino presenció episodios mediáticos de gran impacto, pero pocos alcanzaron la trascendencia de la controversia que involucró a Gisela Bernal y Ariel Diwan en 2015. El conflicto salió a la luz pública cuando una prueba genética confirmó que el productor no era el progenitor biológico del pequeño Ian, sino que el verdadero padre era Francisco Delgado.

A 11 años de aquellos sucesos vertiginosos que estremecieron a las señales de televisión, la bailarina analizó lo ocurrido durante esa época. La artista reconoció abiertamente que mantener un vínculo con un hombre comprometido representó una decisión equivocada. Según sus palabras, la expareja legal del productor desconocía por completo la situación sentimental paralela. En relación con esa etapa de su vida personal, Gisela Bernal expresó: "Él estaba casado y yo estaba con él. Error garrafal de mi vida. Estuvimos cuatro años en total".

La mediática ofreció detalles sobre la dinámica que mantenía con el empresario teatral antes de la resolución del caso. Al respecto de cómo gestionaban la reserva de la relación, la entrevistada señaló: "No era una pareja abierta en sí misma porque me parece que la esposa de él nunca se enteró de que tenía una pareja abierta. A él no le importaba nada, básicamente. No fingía demencia, no fingía. No le importaba".

Respecto al momento exacto en que inició la gestación de su hijo, la protagonista aclaró que se encontraba sin compromiso formal y mantenía un vínculo de extensa data con Francisco Delgado. Las sospechas sobre la paternidad no surgieron en un principio debido a las declaraciones que el propio modelo le manifestaba sobre su capacidad reproductiva. La bailarina explicó la dinámica que sostenían en aquel entonces: "No dudaba de él, porque la persona con la que yo estuve no podía tener hijos, que es el papá de mi hijo. Yo estuve ocho años con el papá de mi hijo. No en pareja formal. Éramos amigos por una cuestión de que él siempre fue una persona que no creía en la fidelidad en sí misma. Como él no podía tener hijo... Muchas veces sí nos cuidamos y la verdad que en esa ocasión, no".

Tras atravesar el pico del conflicto público y los procesos personales posteriores, la figura televisiva logró reorganizar su rutina diaria lejos de los estudios televisivos, dejando atrás uno de los episodios más debatidos de la historia reciente del entretenimiento local.