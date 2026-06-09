A.L, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en la provincia de Córdoba, fue encontrada sana y salva este martes, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales.

“Luciana está bien, está sana y está salva”, afirmó el funcionario y confirmó que Luciana fue encontrada en buen estado de salud y señaló que, tras ser localizada, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

"La Fiscalía de Jesús María dará detalles de la causa judicial”, publicó Quinteros en su cuenta de X, luego de una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad para dar con el paradero de la joven.

El funcionario pidió respetar la privacidad de la joven y de su familia debido a que se trata de una menor de edad. “Estamos hablando de una niña de 15 años, con lo cual vamos a preservar a partir de ahora que pueda recuperarse”, expresó.

Además, según supo la Agencia Noticias Argentinas, agradeció el trabajo conjunto de la Departamental Colón, Bomberos, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), Bomberos Voluntarios de distintas localidades, unidades especiales de la Policía de Córdoba, la Dirección General de Investigaciones Criminales, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que activó la Alerta Sofía y puso recursos a disposición para colaborar en la búsqueda.

La desaparición de A.L había generado una gran preocupación en la provincia y motivó una intensa búsqueda que incluyó rastrillajes, controles y difusión masiva de su imagen. Por el momento no trascendieron las circunstancias en las que fue hallada ni detalles sobre su estado de salud, información que será brindada por la Fiscalía de Jesús María en las próximas horas.

En tanto, la Fiscalía de Jesús María brindará detalles sobre la investigación y las circunstancias en las que fue hallada la joven. Respecto al desarrollo de la investigación y los recursos federales que se acoplaron al rastrillaje de las fuerzas locales, Quinteros destacó la coordinación estatal y el trabajo contra reloj que desplegaron los brigadistas en el terreno.

“Quiero agradecerle fundamentalmente a la policía de la provincia de Córdoba, a todos los bomberos de la provincia de Córdoba que vinieron a colaborar en la búsqueda, al Ministerio Público Fiscal, al doctor Monti que llevó adelante la investigación. Por supuesto, al Ministerio de Seguridad de la Nación que inmediatamente la Fiscalía le notificó esta cuestión. Primero hicieron el alerta de búsqueda, luego el alerta SOFIA. Acabo de hablar con el Ministro de Seguridad de la Nación para agradecerle que impusieron todos los recursos”, manifestó el titular de la cartera de Seguridad cordobesa en alusión al despliegue que involucró a más de 300 efectivos.

Finalmente, el ministro pidió prudencia a la comunidad y remarcó la necesidad de resguardar la intimidad de la menor y el secreto del sumario judicial mientras la fiscalía determina las causas del hecho.

“Estamos hace más de 24 horas trabajando sin cesar buscando a L.A.B. Su familia está angustiada. Hay toda una sociedad angustiada. Estamos hablando de una menor. Vamos a respetar el sumario. Vamos a esperar que sea el fiscal que dé los detalles. Yo he venido acá para decirles en nombre del Gobernador de la Provincia de Córdoba y el Ministro de Seguridad que ella está viva, está salva, está bien y está con su mamá”, concluyó Quinteros, anticipando que el fiscal Guillermo Monti brindará posteriormente una conferencia de prensa para precisar las líneas legales del caso.

