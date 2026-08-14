La advertencia de Moria Casán a su novio que provocaría la separación

En el marco del lanzamiento de su serie biográfica en el teatro Lola Membrives, Moria Casán brindó detalles sobre su vínculo sentimental con Pato Galmarini. Durante la presentación, donde asistieron diversos invitados, la artista se refirió con humor a las diferencias estéticas que mantiene con su compañero de hace cinco años.

Respecto a la vestimenta del dirigente en el evento, la protagonista expresó "¡Qué guacho! No se puso corbata. No logro que lo haga... al menos que me acompañe porque yo voy de largo y él con swetter".

Esta situación rememoró una anécdota previa ocurrida en el Teatro Colón, donde la exigencia fue mayor para cumplir con el protocolo del lugar. Según relató la figura teatral, en aquella oportunidad la advertencia fue directa para asegurar la elegancia en la función.

"Le dije que se pusiera una camisa. La única vez que logré que se pusiera corbata fue cuando fuimos al Colón. Ahí le avisé que si no se ponía saco y corbata, al lado mío no se sentaba", recordó frente a los presentes.

A pesar de estas discusiones cotidianas por la imagen, Casán destacó la personalidad de Galmarini y su capacidad para convivir con la exposición pública que ella conlleva. En este sentido, valoró la actitud de su pareja frente al asedio de los seguidores al terminar sus compromisos sociales.

"No le molesta que sea una celebridad. A veces salimos de un restaurante y yo trato de huir pero él me llama, me dice que me saque fotos con todos", comentó la actriz sobre la paciencia del dirigente.

Al ser consultada sobre la posibilidad de formalizar la unión mediante una boda, la respuesta fue negativa y contundente ante los rumores de un posible enlace. "¿Si me casaría con él? No. Ya me lo propuso pero ni loca. Toda esa cosa de celebración me la baja", sentenció de forma tajante.

Además, analizó la propuesta recibida teniendo en cuenta el contexto familiar de su pareja, quien tiene 11 nietos y cinco hijos de dos administraciones previas. "Me sorprende que me lo proponga porque tiene dos administraciones, 5 hijos y 11 nietos. Dejate de joder", concluyó la artista.