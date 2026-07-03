La advertencia de Yanina Latorre a Icardi por serle infiel a la China Suárez

El mundo del espectáculo se vio sacudido por un nuevo enfrentamiento entre Mauro Icardi y Yanina Latorre. El conflicto se desató luego de que la conductora de SQP mencionara un supuesto acercamiento del futbolista con una joven identificada como Ekaterina Ojeda en el club Tequila. Ante esta información, el jugador reaccionó tratándola de "payasa y cornuda" y criticó su carrera al decir "pobre mujer, se hizo famosa a los 45".

Latorre no retrocedió y lanzó una advertencia pública dirigida al deportista, vinculando a la China Suárez con el piloto de Turismo Carretera, Franco Deambrosi. A través de sus redes, la panelista compartió una imagen del corredor y expresó "te dejo un regalito Maurito. Guarden la fotito. Ampliaremos" para luego agregar "cuando tengo fotos también tengo chat y pruebas. Besis". Según la versión de la mediática, la actriz abandonó la casa de los sueños en Nordelta junto a sus dos hijos más chicos y un perro.

Respecto a los motivos de la mudanza, Latorre aseguró que Suárez "se fue a instalar a San Jorge, a la casa que se compró el año pasado en U$S 1.100.000. Tuvieron una muy muy fuerte discusión, que se llama Eka. Le encontró unos mensajes la China a Mauro, hablando con una tercera persona sobre Eka. Él le pedía que la conecte". Esta versión sostiene que el conflicto se originó por el interés de Icardi en contactar a la joven mencionada.

Sin embargo, el círculo íntimo de la actriz ofreció una explicación alternativa. El periodista Gustavo Méndez brindó una explicación distinta al señalar que la ex Casi ángeles "está en su casa porque tenía que hacer cosas". Méndez, quien mantiene cercanía con Suárez, desmintió una ruptura en la pareja que lleva un año y medio de relación.

El cronista afirmó que "no están separados. Sí discutieron, como tantas otras veces. También desmienten que Mauro haya pedido el teléfono de esta caída del catre, cartonera, llamada Eka". En medio de la polémica, los protagonistas intentaron calmar las aguas publicando un video que recrea una publicidad de hace 25 años para negar el distanciamiento.