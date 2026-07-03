La advertencia del DT de Cabo Verde: "Creo que nos hemos ganado el respeto"

Cabo Verde se prepara para vivir uno de los hitos más significativos de su historia en el fútbol. Este viernes a las 19, el seleccionado africano chocará con Argentina en el Hard Rock Stadium por los 16vos de final del campeonato. El equipo arriba a esta fase con una moral sólida tras quedar en la segunda posición del Grupo H, situándose por encima de Arabia Saudita y Uruguay sin haber perdido ningún encuentro en la instancia previa.

El técnico Pedro Leitao Brito, conocido popularmente como Bubista, resaltó el progreso de sus jugadores en la cancha. Al ser consultado por la reacción de sus rivales, el conductor afirmó que "Creo que nos lo hemos ganado (el respeto)". El líder del vestuario percibe que el resto de los competidores ya no los ven como un conjunto débil, sino como un adversario que exige máxima atención.

De cara al compromiso frente al último campeón del mundo, el entrenador admitió la complejidad del reto pero mantuvo su fe intacta. Bubista declaró que "Sabemos que va a ser un partido muy complicado, muy difícil contra una selección que puede ganar a cualquier equipo, pero nosotros tenemos que jugar un buen partido y ser capaces de hacer daño a nuestros rivales". La estrategia se centrará en sostener una base defensiva firme, aunque el grupo buscará generar peligro en el área contraria siempre que las circunstancias lo favorezcan.

Mantener el ritmo y la concentración durante los 90 minutos será vital para las aspiraciones del conjunto isleño. Sobre la estabilidad emocional de sus dirigidos, el seleccionador comentó que "Queremos que nuestro equipo mantenga la confianza durante todo el partido. Sé que no siempre es fácil, pero hemos demostrado en diferentes competiciones que podemos hacerlo y que podemos hacer un buen trabajo".

Bubista también puso énfasis en la necesidad de competir con la misma intensidad hasta el pitazo final, observando que otros equipos de su continente sufrieron eliminaciones por goles tardíos. Al respecto, el técnico manifestó que "Intentamos que nuestros jugadores controlen este tipo de aspectos para que puedan hacer frente a todo el partido con la misma mentalidad. Sabemos que a veces cuando hay una selección que es favorita, mucha gente piensa que la otra tira la toalla. Nosotros no vamos a hacer esto". Quien logre avanzar en esta llave jugará los octavos de final el martes siete de julio a las 13 en la ciudad de Atlanta, donde esperará por el ganador del duelo entre Australia y Egipto.