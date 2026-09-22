La advertencia que Nicole Neumann recibió sobre su relación con Urcera

El entorno familiar de la modelo Nicole Neumann expresó en su momento ciertos reparos frente a su acercamiento con el piloto de Turismo Carretera Manu Urcera. La revelación surgió en el marco de una entrevista emitida por la pantalla de Eltrece en el programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini junto a Evelyn Botto y Agustín Aristarán. Durante la emisión, la invitada abordó aspectos vinculados al plano afectivo y a la exposición pública que rodea a los competidores de la mencionada categoría del automovilismo deportivo argentino.

Ante la consulta sobre las dinámicas de convivencia y los probables celos en dicho ambiente, marcado por la concurrencia de pilotos y personal de promoción, la conductora detalló la conversación que sostuvo con su hermana Geraldine Neumann al comienzo del romance. "Mi hermana me dijo lo mismo cuando arranqué. Que tenga ojo con los pilotos y las promotoras cuando arranqué a salir", manifestó Nicole Neumann al ser interrogada sobre la opinión de sus allegados.

Frente a la pregunta sobre el impacto de esos comentarios y si mantenía una postura celosa, la modelo desestimó que esa circunstancia representara un problema en la actualidad. "¿Sabés que nunca me preocupó eso?", respondió en el piso televisivo. A continuación, repasó su evolución personal frente a este tipo de preocupaciones. "Tuve una etapa de mucho más chica que era un poquito insegura, pero con los años, te juro, y tanto laburo personal y tanto laburo internal que dije, si me tiene que pasar, me va a pasar con cualquiera, me lo va a hacer cuando quiera", expresó en el estudio.

En relación con el desgaste que genera la desconfianza en las relaciones de pareja, argumentó su determinación de no involucrarse en estados de alerta constante. "Me estrese o no me estrese, ya no me voy a gastar más. Y si me pasa, besitos, cacho, no tenía que ser y a otra cosa, pero no voy a estar toda mi vida quemándome con esto porque no sirve de nada", afirmó durante la entrevista. Ante esa intervención, la locutora Evelyn Botto acotó en tono humorístico: "Y aparte soy Nicole Neumann", frase que provocó reacciones entre los asistentes al programa.

El diálogo derivó en las causas de las inseguridades experimentadas durante su juventud, en un contexto laboral signado por la industria de la moda. La modelo diferenció la faceta profesional del terreno afectivo al señalar: "No era insegura en mi trabajo, digamos, sino fuera del trabajo". Sobre el origen de ese proceso personal, agregó: "Yo creo que tiene que ver más con cómo te criaste, el amor de tus padres, tiene más que ver con otras cosas".

Nicole Neumann y Manu Urcera contrajeron matrimonio en noviembre de 2023 y en junio de 2024 nació su hijo Cruz. La modelo es también madre de Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su matrimonio anterior con Fabián Cubero.