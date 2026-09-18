La incertidumbre por el cruce entre Boca y Vélez en la Copa Argentina continuará algunos días más. El Tribunal de Disciplina de la AFA postergó la resolución sobre el reclamo presentado por el Fortín por una supuesta alineación indebida del Xeneize y el fallo recién se conocerá el próximo martes 22 de septiembre.

La decisión era esperada para este jueves, 15 días después del encuentro disputado el 2 de septiembre por los octavos de final. Sin embargo, el Tribunal remitió el expediente para que sea tratado en una sesión especial antes de comunicar una resolución definitiva.

El conflicto comenzó luego de que Boca incluyera seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido frente a Vélez, cuando la normativa establece un máximo de cinco. Los jugadores fueron Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.

Romero fue el único de los seis que permaneció en el banco de suplentes y no ingresó durante el encuentro. Ese punto forma parte de la defensa de Boca, que sostiene que se trató de una irregularidad administrativa que no produjo una ventaja deportiva y que, por lo tanto, no debería modificar el resultado.

Vélez, en cambio, realizó una presentación formal ante el Tribunal de Disciplina y solicitó que se considere configurada una alineación indebida. El club de Liniers pidió que se le otorgue el partido y, como consecuencia, la clasificación a los cuartos de final.

El encuentro había terminado 0-0 durante los 90 minutos y Boca consiguió avanzar en la definición por penales, con una actuación destacada del arquero Álvaro Montero.

Boca o Vélez: Racing espera rival

La resolución tendrá impacto directo en los cuartos de final de la Copa Argentina. La programación oficial de AFA mantiene, por el momento, el encuentro entre Racing y Boca para el domingo 27 de septiembre, aunque todavía figuran pendientes de confirmación el horario y el estadio.

Si el Tribunal rechaza la presentación de Vélez, Boca conservará su clasificación y enfrentará a la Academia. En cambio, si prospera el reclamo del Fortín y se modifica el resultado deportivo, será el conjunto de Liniers el que avance en el certamen.

Entre los antecedentes que analiza Boca aparece un caso reciente del fútbol femenino, cuando Belgrano realizó seis modificaciones frente a Lanús. En aquella oportunidad, el resultado deportivo no fue modificado y el club cordobés recibió una sanción por la infracción reglamentaria.

Por ahora, el pase continúa en manos de Boca y la propia programación de AFA lo mantiene como rival de Racing. La definición judicial deportiva, sin embargo, quedó aplazada hasta el martes 22 de septiembre.