La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó oficialmente la Argentum Gambeta, la nueva pelota que se utilizará en el próximo Torneo Clausura de Primera División. El balón fue diseñado como un homenaje a los 40 años de la histórica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986 y busca reflejar la identidad futbolística del país.

El lanzamiento estuvo acompañado por un emotivo video narrado por Víctor Hugo Morales, la voz que inmortalizó el recordado "Gol del Siglo" de Diego Armando Maradona frente a Inglaterra, una elección que reforzó el espíritu de la presentación.

La Argentum Gambeta reúne distintos símbolos que marcaron la historia del fútbol argentino. Uno de sus principales rasgos es la incorporación de gráficos inspirados en la clásica pelota Tango, un diseño que remite a las grandes competencias internacionales y que se convirtió en un ícono del deporte.

Además, el balón luce laureles que evocan el título conquistado por la Selección en México 1986, uno de los momentos más importantes del fútbol nacional y una de las mayores gestas deportivas de la Argentina.

Un homenaje al número 10

Otro de los detalles más destacados del diseño es la presencia del dorsal número 10, un símbolo inseparable de la historia albiceleste. La elección representa el legado de los máximos ídolos del fútbol argentino y une en una misma imagen a Diego Armando Maradona y Lionel Messi, los dos grandes referentes que condujeron al país a la gloria mundialista en distintas generaciones.

Desde la AFA destacaron que la Argentum Gambeta busca transmitir la esencia del fútbol argentino, combinando tradición, historia y pasión en un elemento central del juego.

La nueva pelota hará su estreno oficial con el inicio del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional y acompañará a los clubes durante toda la competencia, llevando consigo un diseño cargado de referencias a las mayores conquistas de la Selección Argentina.