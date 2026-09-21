La delegación argentina afrontará este lunes 21 de septiembre una nueva jornada de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con actividad en distintas disciplinas y varios cruces importantes. Entre los principales atractivos estarán el partido de la Selección Sub 20 de fútbol ante Venezuela y las finales de Rugby Seven, que habían sido suspendidas el domingo por las condiciones climáticas.

El seleccionado dirigido por Diego Placente jugará desde las 15 ante Venezuela por la fase de grupos, con el objetivo de avanzar a las semifinales. Argentina llega a este encuentro después de vencer 1-0 a Uruguay en su última presentación.

Rugby Seven va por dos medallas de oro

El otro gran foco de la jornada estará en el Rugby Seven. Después de la suspensión de los partidos del domingo debido al mal clima, los equipos argentinos tendrán este lunes sus respectivas finales.

El seleccionado femenino se enfrentará a Colombia desde las 19.42, mientras que el conjunto masculino jugará ante Chile a las 20.12. Ambos encuentros definirán las medallas de oro de la competencia.

La agenda argentina durante el día

La actividad comenzará temprano. A las 9, el equipo argentino de bádminton mixto enfrentará a Paraguay, mientras que a las 9.20 será el turno del surfing femenino, con Victoria Muñoz y Lucía Indurain. A las 10.20 competirá Thiago Passeri en la rama masculina.

La pelota vasca también tendrá presencia argentina desde las 9.30, con Micaela Cortez, Guillermo Osorio y Adrián Astorga en distintas modalidades. A las 10 comenzará la participación de los representantes argentinos en lucha grecorromana.

A las 11.05, Juan Rodríguez, Iñaki Serrano y Lucas Vilar competirán en ciclismo de pista. Luego, desde las 12, el seleccionado femenino de waterpolo se medirá con Chile.

Por la tarde, la gimnasia rítmica tendrá participación argentina en aro, pelota y mazas, mientras que el vóley masculino enfrentará a Bolivia desde las 15. El softball también tendrá dos partidos: ante Bolivia a las 16.30 y frente a Venezuela a las 19.

Además, el seleccionado masculino de waterpolo jugará contra Brasil desde las 19 y habrá actividad en pelota vasca desde las 17, con representantes argentinos en las ramas femenina y masculina.

Un torneo con más de 4.000 atletas

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países y se desarrollan en las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela. La competencia continuará hasta el 26 de septiembre.

Argentina llega a esta jornada después de sumar cinco medallas de oro durante el domingo, entre ellas la obtenida por el seleccionado femenino de handball. Además, Las Leonas y Los Leones avanzaron a las finales de hockey, que disputarán el martes.