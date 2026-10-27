La primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se realizará este jueves 29 de octubre en la Estación Fluvial de Rosario, Santa Fe, de 8:30 a 18. El evento es organizado por el Ministerio de Economía de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, y fue concebido como el primer encuentro federal que busca conectar los grandes proyectos de inversión con la capacidad manufacturera argentina. La consigna es transformar los planes de inversión en órdenes de compra concretas.

La jornada reunirá a más de 1.800 empresas y 43 grandes proyectos vinculados al desarrollo energético, industrial y logístico del país. Contará con la participación de 14 gobernadores, entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego, y funcionarios nacionales. Según anticiparon desde el Gobierno de Santa Fe, el nivel de adhesión "superó las proyecciones iniciales", con una inesperada cantidad de grandes firmas inversoras y compradoras confirmadas.

La agenda que esperan los proveedores

La grilla oficial arranca a las 9 con la apertura a cargo del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Diego Santilli. A las 10 se realizará el primer panel de gobernadores, titulado "La minería como vector de desarrollo regional", con la participación de Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Pullaro y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

A las 10:50, la Unión Industrial Argentina (UIA) expondrá sobre la industria como valor estratégico para la construcción de la cadena de valor minera. A las 11 será el turno de Rio Tinto, con la presentación "Un desafío con altura: la confiabilidad de la cadena de valor", que incluirá casos de éxito de proveedores en Jujuy, Salta y Catamarca.

A las 11:45, ProPymes presentará su hoja de ruta para el sector minero. A las 12:30 será el turno de las cámaras y mesas sectoriales, con la presencia de Elio Del Re (ADIMRA), Roberto Cacciola (CAEM), Manuel Benítez (CAPMIN), Fernanda Ávila (Mesa del Litio), Juan Pablo Perea Fontivero (Mesa del Cobre) y Diego Sucalesca (PromArgentina).

El segundo panel de gobernadores está previsto para las 14:30, con mandatarios de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Tucumán. A las 15:30, Glencore expondrá sobre la cadena del cobre y la importancia de desarrollar proveedores locales en el caso G&C y Marí Marí.

Las mineras, cara a cara con los proveedores

La presentación más esperada para los proveedores sanjuaninos es la de Vicuña, el proyecto de cobre, oro y plata que desarrollan BHP y Lundin Mining, prevista para las 17 en el Salón Embarcadero. Estará a cargo de José Luis Morea (Country Director) y Leonardo Guevara (Gerente de Almacén y Logística), y abordará la estrategia de abastecimiento, los procesos de compra y contratación, el asociativismo y los requisitos para ser proveedor.

A las 13:30, en el Salón Amarras, se realizará el networking sobre desarrollo de proveedores en la minería, con la participación de Marcos Conca (Barrick San Juan), Sabrina Bochini (Newmont, Santa Cruz), Santiago Cornejo (Eramet, Salta) y Jorge Montaldi (Glencore, Catamarca). La consigna es mostrar casos de integración de proveedores locales a la cadena de valor minera.

Financiamiento y asistencia técnica

A las 16:15, en el Salón Embarcadero, se presentarán herramientas de financiamiento para PyMEs, con la participación de CASFOG, MAV, Veta Capital, el Grupo Petersen y el CFI. Durante toda la jornada funcionará en la Galería de planta baja un espacio de consultas sin agenda previa con bancos como Nación, BICE, Santa Fe, Santander, Macro y COMAFI, junto a organismos como INTI, ARCA y VUCE.

El programa también incluye charlas técnicas en el Hall Central sobre certificaciones, industria 4.0, trazabilidad digital y calidad en construcciones soldadas, además de la presentación de herramientas como el programa KIT 4.0 y el registro de Proveedores RIGI.