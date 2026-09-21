La agenda de León XIV en la Argentina: misa en Palermo, Córdoba y Luján

La visita de León XIV a la Argentina tendrá una duración de cuatro días y formará parte del viaje apostólico que el pontífice realizará por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. La Santa Sede había confirmado oficialmente que en el tramo argentino recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay. Está previsto que aterrice a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se realizará la recepción oficial.

Ese mismo día, la agenda contempla una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín, y posteriormente un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

A las 18:30, León XIV participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de los discursos de su visita.

La misa multitudinaria será el lunes 9 en Palermo

El lunes 9 de noviembre será una de las jornadas centrales de la visita. Por la mañana, el pontífice se trasladará a Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, donde mantendrá contacto con trabajadores y personas asistidas por la institución.

Luego, a las 11:30, celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo. La celebración será uno de los principales momentos públicos de su paso por Buenos Aires.

Durante la tarde, el Papa tendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Más tarde se reunirá con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

La jornada concluirá con la celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana, seguida de una cena con los obispos en el Arzobispado.

Córdoba y un encuentro con jóvenes

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba. El vuelo desde Buenos Aires está previsto para las 7:30, con llegada al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.

A las 10 celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Posteriormente, en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

El Papa regresará a Buenos Aires durante la tarde. A las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde también pronunciará un discurso.

La visita terminará en Luján

El miércoles 11 de noviembre será la última jornada de León XIV en la Argentina. El cronograma contempla una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y, a las 10, una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La despedida oficial se realizará a las 13:30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza. Media hora después, el pontífice partirá hacia Lima, Perú, para continuar su viaje apostólico.

La Santa Sede había anunciado en agosto que el viaje por Uruguay, Argentina y Perú se desarrollará del 6 al 17 de noviembre, con una etapa argentina del 8 al 11.

La visita tendrá además un significado particular por tratarse de la primera llegada de León XIV a la Argentina, país de origen de su antecesor, el papa Francisco.