La delegación argentina tendrá este martes 22 de septiembre una nueva jornada de competencia en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con actividad repartida entre Rosario, Santa Fe y Rafaela. El país llega a esta instancia en el segundo lugar del medallero, con 46 medallas de oro, 62 de plata y 79 de bronce.

Los Juegos reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países y se desarrollan hasta el 26 de septiembre. Durante este martes habrá partidos de los seleccionados argentinos, definiciones y competencias individuales y por equipos.

Rosario concentra buena parte de la actividad

La sede rosarina tendrá una agenda cargada desde las 9. En arquería, Esteban Silva, Matías Noriega, Damián Jajarabilla, María Giudice, Wanda Arca, Alma Pueyo, Nelson Salinas, Lucas Garcés, Iván Nikolajuk, Guillermina González, María González y Daniela Cheffer competirán en el Hipódromo Óvalo.

A las 9, además, Argentina enfrentará a Perú en bádminton en el ISEF N°11 y la selección femenina de water polo se medirá con Colombia en el Invencible Centro Acuático Provincial.

El tenis también tendrá presencia argentina. A las 11.30, Paulina Franco y Catalina Delmas jugarán ante Luisina Giovannini y Jazmín Ortenzi en dobles femenino. Luego, desde las 13, Luciano Ambrogi y Luciana Moyano enfrentarán a Sarah Nita y Aydan Gomez en dobles mixto.

Por la tarde llegará el turno del vóley masculino. Argentina jugará ante Colombia desde las 15 en el Estadio Cubierto Claudio Newell. En water polo habrá otro doble compromiso: el seleccionado masculino enfrentará a Colombia a las 16.30, mientras que el femenino jugará ante Perú desde las 18.

Atletismo y remo en Santa Fe

La capital provincial tendrá actividad desde las 9 y hasta las 20.10 con las distintas pruebas de atletismo en el CARD. Allí participarán Matías Reynaga, Franco Preidon, María Lamboglia, Guillermina Cossio, Lucas Villegas, Tomás Mondino, Tomás Villegas, Agustín Carril, Nélida Peñaflor, Eva Luna, Agustín Pinti, Elian Larregina y Megan Powell.

En remo, desde las 9.30 hasta las 10.46, competirán Clara Galfre, Santiago Ferrer, Evelyn Silvestro, Agustín Scenna, Santino Menin y Katia Baluzzo en el Club de Niños Manuel Belgrano.

Rafaela define en el ciclismo

La tercera sede será Rafaela, donde se concentrará la actividad del ciclismo de pista. Las competencias se desarrollarán entre las 11.05 y las 20.08 en el Invencible Velódromo.

Guadalupe Díaz, Natalia Vera, Valentina Méndez y Tomás Moyano serán los representantes argentinos que participarán de las definiciones previstas durante la jornada.

Así, Argentina afrontará un nuevo día de los Juegos Suramericanos con presencia en distintas disciplinas y con el objetivo de ampliar su cosecha de medallas antes de la recta final de la competencia.