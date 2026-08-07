La presunta agenda del papa León XIV en Argentina ya comenzó a tomar forma y contempla una visita de cuatro días, entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El recorrido incluiría actividades institucionales y religiosas en Buenos Aires, Córdoba y Luján, aunque todavía debe ser confirmado oficialmente por la Santa Sede.

El cronograma que trascendió establece que el Pontífice será recibido el domingo 8 de noviembre por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Durante esa primera jornada tendría diferentes encuentros institucionales y religiosos en la Ciudad de Buenos Aires.

Para el lunes 9, en tanto, está prevista una misa multitudinaria al aire libre en el Monumento a los Españoles. Además, la agenda tentativa contempla visitas al Teatro Colón, la Universidad Católica Argentina, el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto.

Córdoba se prepara para recibir al Papa

El martes 10 de noviembre, León XIV viajaría a Córdoba, aunque el programa definitivo todavía no fue establecido.

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, Miguel Siciliano, confirmó en diálogo con Canal 2 de Carlos Paz Televisión que la Provincia ya participa de la organización junto con representantes del Gobierno nacional, la Municipalidad de Córdoba, la Iglesia Católica y la Santa Sede.

Siciliano aclaró que las autoridades provinciales trabajan sobre distintas alternativas, pero que la decisión final sobre la agenda estará en manos del Vaticano.

Uno de los principales escenarios que se analiza es la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) para realizar una misa multitudinaria.

El lugar tiene un antecedente especial: allí Juan Pablo II celebró una misa durante su visita a Córdoba en 1987.

Además, según explicó el funcionario, el predio cuenta con capacidad y condiciones de acceso que permitirían organizar una convocatoria masiva. En ese sentido, estimó que Fadea podría recibir entre 500.000 y hasta 1.200.000 personas, mientras que las previsiones apuntan a una asistencia superior a 800.000 fieles.

Homenaje al Cura Brochero en el Kempes

La agenda tentativa también contempla que el Papa se traslade al estadio Mario Alberto Kempes, donde podría realizarse un homenaje al Cura Brochero, el primer santo argentino nacido en Córdoba.

Luego, León XIV podría participar de una actividad vinculada con la Iglesia en el Centro de Convenciones Córdoba.

La intención del Gobierno provincial es que el Pontífice pueda permanecer el mayor tiempo posible en Córdoba y recorrer espacios vinculados con la tradición religiosa y el turismo de fe de la provincia.

También se analiza la posibilidad de que utilice un papamóvil durante alguno de sus recorridos, para facilitar el contacto con los fieles que se acerquen a las calles.

Una visita de apenas un día

De acuerdo con lo anticipado por Siciliano, la estadía del Papa en Córdoba sería de una sola jornada.

Después de completar sus actividades, León XIV regresaría a Buenos Aires para continuar con el cronograma previsto para el día siguiente.

La organización involucra a diferentes instituciones: el Gobierno de Córdoba, el Gobierno nacional, la Municipalidad de Córdoba, la Iglesia Católica Argentina, la Iglesia de Córdoba y representantes del Vaticano.

La Provincia tiene a su cargo presentar propuestas y avanzar con cuestiones logísticas, aunque la definición definitiva corresponde a la Santa Sede.

El impacto religioso y turístico

La posible llegada de León XIV representa para Córdoba un acontecimiento de gran relevancia religiosa y también turística.

La Provincia busca aprovechar la visita para poner en valor su tradición de fe, su infraestructura y los lugares vinculados con la figura del Cura Brochero, uno de los principales símbolos religiosos de Córdoba.

El recorrido previsto finalizaría el miércoles 11 de noviembre en Luján. Según el cronograma que trascendió, León XIV encabezaría a las 11 una misa de despedida en la Basílica de Luján, antes de finalizar su primera visita oficial a Argentina como jefe de la Iglesia Católica.

Por ahora, la agenda no es definitiva y deberá ser confirmada por el Vaticano. Sin embargo, el cronograma tentativo ya establece a Córdoba como una de las principales paradas del viaje, con una posible misa multitudinaria para cientos de miles de personas y actividades vinculadas al legado del Cura Brochero.