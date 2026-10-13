La Alianza Francesa de San Juan organizará una muestra de diseños florales el próximo jueves 15 de octubre, con una propuesta abierta a la comunidad que combinará arte floral, actividades recreativas y degustaciones. La iniciativa también tendrá un fin solidario, ya que lo recaudado será destinado a finalizar las obras de la biblioteca de la institución.

La jornada se desarrollará de 18 a 22 en la sede ubicada en Mitre 202 Oeste y contará con la participación del Garden Club Almendros San Juan, encargado de elaborar los diseños florales, junto con la colaboración especial de Claudia Avalo y Darío Minnozzi.

Durante el encuentro, los asistentes podrán recorrer una exposición de arreglos florales, participar en sorteos, adquirir plantines y disfrutar de una degustación de vinos. La propuesta busca generar un espacio de encuentro comunitario a través de la decoración floral y otras actividades vinculadas con la primavera.

Además, la muestra tendrá un componente especial: el homenaje a las madres en el marco de la celebración de su día, con una tarde pensada para compartir en familia y acompañar las actividades culturales de la institución.

La entrada tendrá un valor de $10.000. Desde la Alianza Francesa destacaron que el objetivo solidario de la convocatoria será reunir fondos para completar las obras de su biblioteca, un espacio destinado a fortalecer las actividades culturales y educativas que desarrolla la entidad en San Juan.

De esta manera, la muestra combinará una propuesta artística y recreativa con la posibilidad de colaborar con el crecimiento de la institución y la concreción de un proyecto vinculado con la lectura y el acceso a la cultura.