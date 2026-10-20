La amante de Emanuel Ortega reveló los chats con los que engañó a Prandi

Josefina Lynch rompió el silencio y habló sobre los chats con Emanuel Ortega tras los rumores que la vincularon a la separación del músico de Julieta Prandi. La polémica comenzó cuando Karina Iavícoli contó en LAM que la cantante habría tenido mensajes de tono subido con el artista antes de que su esposa los descubriera. Según se reveló al aire, la joven estuvo en el estudio de grabación del cantante durante el fin de semana para trabajar en un proyecto musical y compartió imágenes en sus redes sociales, lo que habría acelerado la crisis de la pareja.

Para frenar las especulaciones, Josefina Lynch, Julieta Prandi y Emanuel Ortega terminaron en el centro de la escena mediática mientras la expareja de Joaquín Levinton explicaba cómo surgió el contacto con el músico. La joven detalló que llegó a él mediante Ana Paula Dutil, quien le sugirió escribirle para que la ayudara en su carrera. Josefina Lynch aclaró que no lo conocía previamente y que hace diez días le consultó a la expareja del artista si podía contactarlo para avanzar con su proyecto.

La cantante relató en detalle cómo fue ese primer intercambio para coordinar la visita al estudio de grabación y encontrarse personalmente. "Le hablé: 'Hola, Emanuel, ¿cómo estás?'. Le dije: 'Está esta canción'. Me respondió: 'Jose, qué bueno, dale'. Hablamos un lunes y me dijo que podía ese día o el viernes. Voy y fue un conocerse. Me recibió un chico. Lo saludo y nos ponemos a hablar. Me dijo: 'Contame de vos, ¿qué querés hacer?, ¿qué te gusta?'", recordó la joven al explicar cómo se dieron las cosas.

Frente a las acusaciones, la artista desmintió cualquier acercamiento amoroso y dejó en claro que la relación entre ambos fue puramente laboral. "Fue un vínculo profesional. Es una persona amorosa, respetuosa, talentosa", aseguró. Además, remarcó que solo fue un mal timing haber ido al estudio tres días seguidos justo antes de que todo explotara mediáticamente. "Quiero dejar en claro que no me quiso seducir. Se lo merece", respondió al ser consultada por Fede Flowers sobre si el músico se le insinuó.

Josefina Lynch también explicó la razón por la que sacó y borró la fotografía que subió a Instagram desde el lugar de trabajo del artista. "Me pareció lindo el estudio, por eso saqué una foto, no es que le saqué una foto a él", señaló. Por otro lado, remarcó que antes de lanzar su comunicado aclaratorio conversó previamente con el músico. "Antes de subirlo le pregunté si le parecía bien y me dijo que sí", expresó, para luego agregar que "no sintió la necesidad de hablar con Julieta porque sentía que se la involucró en algo que nada que ver".

Por su parte, Emanuel Ortega también hizo escuchar su voz tras el escándalo mediático y manifestó su enorme malestar por la exposición de la ruptura. A menos de un mes de su casamiento con la conductora, el cantante dio una nota con SQP y cuestionó quedar involucrado en el revuelo. "Cuando uno no elegir estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", opinó con contundencia sobre el momento que atraviesa.

Para finalizar, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar se refirió a las declaraciones de sus allegados y aclaró que no existió una postura unificada del clan para opinar en televisión. "Nadie salió a hablar. Tengo una familia grande, somos muchos, y cada uno tiene su vida. En sus tareas diarias, creo que agarraron a un par y le preguntaron", cerró el artista sobre los testimonios que brindaron sus familiares respecto a la crisis.