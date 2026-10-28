La amante de Emanuel Ortega se cansó y reveló la verdad de la infidelidad

La separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sigue generando un fuerte revuelo en los medios de comunicación y en la opinión pública. En medio de tantas especulaciones sobre los motivos reales de la ruptura amorosa, Josefina Lynch decidió romper el silencio y realizó un contundente descargo en sus redes sociales. En el primer párrafo de esta historia se encuentran los protagonistas Josefina Lynch y Emanuel Ortega, quienes quedaron en el centro de la escena tras las versiones que también involucran a su propia hermana.

Luego de mantenerse en silencio durante varios días, la cantante utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación y explicar con exactitud qué pasó en el estudio de grabación. "Durante estos días me abstuve de hablar más de lo que ya hice porque pensé que era lo mejor. Pero no puedo permitir que se metan con mi familia", comenzó diciendo la artista en su comunicado para dejar en claro su postura frente a las acusaciones.

De esta manera, Josefina Lynch negó rotundamente haber sido la tercera en discordia en la relación y aseguró que el supuesto encuentro íntimo jamás existió. "Mi hermana y yo cantamos juntas desde que éramos chicas. Fuimos al estudio porque amamos la música y queríamos cantar juntas, como solemos hacer. Eso es todo lo que pasó", explicó con firmeza para desarticular todas las versiones malintencionadas que circularon en los últimos días.

Lejos de dejar el tema atrás, la cantante apuntó de manera directa contra la persona que difundió la información y le exigió una retractación pública. "La persona que inventó este rumor (...) debería, como mínimo, pedir disculpas", manifestó con mucha molestia al referirse al impacto negativo que estas versiones provocaron en su entorno familiar y en su tranquilidad personal durante este difícil momento.

Asimismo, cuestionó con dureza el tratamiento que los medios le dieron al asunto y lanzó una crítica sobre los prejuicios instalados. "Al parecer, al circo mediático le resultó imposible creer que dos mujeres que cantan pudieran ir a un estudio de grabación a hacer música juntas", disparó sin filtros al evidenciar el sesgo con el que se analizó su presencia en aquel lugar de trabajo junto al músico.

En otro tramo de su mensaje, Josefina Lynch profundizó su reflexión sobre las diferencias de género en este tipo de escándalos. "Quizás todos deberíamos preguntarnos si dos hombres (más aún, hermanos) recibirían las mismas acusaciones aberrantes en las mismas circunstancias", planteó para visibilizar el trato desigual que suelen recibir las mujeres frente a los rumores de infidelidad y los juicios mediáticos.

Para finalizar, la artista expresó su intención de cerrar este capítulo y puso el foco en la responsabilidad de quienes comunican información falsa. "Quiero poner fin a todo esto y recordar que del otro lado de estas afirmaciones repudiables hay personas reales", concluyó en su descargo, pidiendo respeto y empatía para dejar atrás la polémica instalada.