La controversia mediática alrededor de Facundo Arana sumó una nueva voz tras las versiones difundidas en LAM por América TV sobre una crisis familiar con María Susini. En este contexto, Marian Saud decidió hablar y dar su versión para despegarse de las acusaciones que la señalaban como la supuesta nueva pareja del actor.

La diseñadora y empresaria conversó con Radio La Red luego de que en el programa de espectáculos vincularan publicaciones de sus redes sociales con el entorno del intérprete. Frente a los rumores, Saud fue categórica y negó cualquier implicación amorosa: "No soy ninguna tercera en discordia, yo no tengo nada que ver con esto".

Sobre la imagen de la mascota del actor en su vivienda, que según lo contado en televisión habría generado malestar en Susini, la entrevistada cuestionó los dichos del panelista de América. Sostuvo que la publicación no tuvo segundas intenciones y explicó la situación con naturalidad y fastidio.

En esa línea, amplió su descargo y detalló cómo se dio el encuentro en su casa: "Tengo súper buena onda con Facu, sí vino a mi casa con su perrito, estaba jugando con mi perro y lo subí porque me pareció tierno, no estaba buscando nada y ni lo etiqueté. Lo que dijo el chico que trabaja en LAM es cualquiera, no hice nada a propósito".

Lejos de admitir un romance secreto mientras Arana atraviesa tensiones familiares o busca recomponer su relación con su exmujer, Saud remarcó que el contacto entre ambos surgió exclusivamente por motivos laborales. Según contó, una amiga en común los presentó pensando en una participación musical para un evento suyo.

Al explicar el origen de esa propuesta artística, comentó: "A Facundo lo conocí por una amiga en común que me lo presentó para que toque el saxo en la presentación de mi desfile. Cuando le llevamos la propuesta se súper copó y después nos dimos cuenta de que se superponía con su obra de teatro y quedamos en hacerlo el año que viene".

Por último, la empresaria explicó por qué optaron por verse en un ámbito privado en vez de hacerlo en un lugar público y evitar comentarios. Concluyó diciendo: "Nos reunimos para armar lo del año que viene, que supuestamente iba a ser una sorpresa y ya no lo es. También, era obvio que si nos juntábamos solos en un café iban a hablar".