La amistad de Flor Peña y Marley terminó de la peor manera: los motivos

Luis Ventura sorprendió al público con una información que pone en duda la continuidad de uno de los lazos más conocidos de la televisión. El conductor de Primicias Ya brindó detalles sobre la actualidad de Florencia Peña y Marley, indicando que el vínculo no atraviesa su mejor etapa.

En sus declaraciones, el periodista aprovechó para criticar el presente de la actriz señalando que "venía derrapando" y expresó que "les voy a contar que en este momento Flor Peña y Marley no estarían pasando su mejor relación a nivel de amigos". La situación parece ser más profunda de lo esperado, ya que agregó que "ojo, porque algunos hablan de hasta distanciamiento y final de relación".

La tensión se habría originado por la postura del animador ante su compromiso laboral en El Show del Verano por Luzu TV. Al analizar el tema, Marina Calabró señaló que "es muy lógico lo que decís". Según su visión, la ruptura se entiende "si Marley está diciendo 'yo el martes voy a ir a laburar y no me hago cargo de nada de lo que está pasando. Y no tengo nada que ver, y mi contrato lo voy a hacer valer'. Es lógico".

En este contexto de alta exposición, Celia Messi también intervino para aclarar asuntos familiares y conflictos externos. La madre del capitán argentino respondió a una consulta directa de Calabró, quien le preguntó "Celia, perdón que moleste, soy Marina Calabró. ¿Cómo está Jorge? ¿Arreglado todo con Flor? ¿Con Feinmann?". Con la intención de llevar tranquilidad, Celia contestó "Hola Marina. Jorge, gracias a Dios, está mejor", confirmando la mejoría en la salud de su esposo.

Sobre los roces con la actriz, la madre de Lionel fue resolutiva al asegurar que "con Flor ya hablé". Sin embargo, la brecha parece seguir abierta con otras figuras del periodismo. Cuando se le consultó específicamente por su vínculo con Eduardo Feinmann, su respuesta fue tajante al enviar un mensaje que decía "¿Con Feinmann? No". De esta manera, se aclararon los frentes de conflicto que la familia Messi enfrentó recientemente.