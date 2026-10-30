La muerte de Patrick Stewart, el reconocido actor británico que interpretó al Profesor Xavier en la saga X-Men, volvió a poner en circulación una de las anécdotas más curiosas de su vida: el día que hizo todo lo posible para que su esposa conociera a Lionel Messi. El encuentro ocurrió en 2017, durante la gala de los premios The Best de la FIFA, en Londres, y quedó marcado por una frase que el propio intérprete recordó con emoción: “Simplemente resplandeció ante mí”.

Stewart, que falleció a los 86 años, contó la historia durante una entrevista con la Fundación SAG-AFTRA. Según relató, su esposa, la cantante Sunny Ozell, se había convertido en una admiradora del fútbol después de descubrir el talento del capitán argentino. Por eso, cuando supo que Messi estaría en la ceremonia, decidió ayudarla a cumplir el sueño de conocerlo personalmente.

Un plan para acercarse al capitán argentino

El actor recordó que le había prometido a su pareja que haría todo lo posible para ponerla frente a frente con el futbolista. Incluso contó que Ozell bromeó con la posibilidad de que Messi se convirtiera en su “permitido”, a lo que Stewart respondió con humor que no tenía inconvenientes.

Sin embargo, llegar hasta el rosarino no fue sencillo. La ceremonia reunía a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo y Diego Maradona, y el operativo de seguridad dificultaba el acceso a los invitados.

“Era realmente difícil porque había seguridad como nunca has visto”, recordó. Stewart contó que intentó abrirse paso entre los controles mientras repetía: “Con permiso, con permiso. Soy Patrick Stewart”. Incluso reconoció que la situación le produjo cierta vergüenza.

El momento cara a cara con Messi

Después de sortear las dificultades, el actor finalmente consiguió acercarse al futbolista. Según relató, al principio no podía encontrarlo entre las personas que lo rodeaban. Entonces se ubicó detrás de él y esperó hasta que Messi se incorporó y ambos quedaron frente a frente.

Fue ese instante el que más lo emocionó. “Y verán, su cara... esto es muy emocionante para mí... simplemente resplandeció ante mí”, contó.

Una vez que logró saludarlo, Stewart le explicó que quería que su esposa pudiera conocerlo. Messi accedió y ambos se fotografiaron. Pero la historia tuvo un segundo momento inesperado: Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, también quiso llevarse un recuerdo junto al actor.

“¡Y yo quiero una foto con usted!”, recordó Stewart que le dijo Antonela. Así, el encuentro terminó con una imagen de las dos parejas.

La admiración de Sunny Ozell

La cantante también había contado públicamente lo que significó para ella conocer a Messi. En una publicación posterior a la gala, explicó que, pese a haber tratado con muchas personas importantes durante su vida, el encuentro con el argentino la puso especialmente nerviosa.

Stewart, por su parte, compartió una fotografía junto al futbolista y resumió su emoción con otra frase: “¡Conocí a un Dios esta noche!”.

La anécdota volvió a viralizarse tras conocerse la muerte del intérprete, reconocido por sus papeles en X-Men y Star Trek. Más allá de su trayectoria en el cine y la televisión, aquel recuerdo dejó una imagen espontánea del actor: la de un admirador que aprovechó su fama para cumplirle un deseo a su esposa y terminó emocionado por conocer a una de las grandes figuras del deporte mundial.