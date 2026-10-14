La angelita de LAM que reveló la peor infidelidad que sufrió en un matrimonio

Durante un intenso debate sobre parejas y celulares en el programa LAM conducido por Ángel de Brito, la panelista Pilar Smith sorprendió a todos al revivir una tormentosa etapa de su vida personal junto a Denise Dumas. La periodista de espectáculos abrió su corazón frente a las cámaras para recordar los engaños que descubrió años atrás en la intimidad de su hogar.

Todo comenzó cuando Denise Dumas aseguró que jamás tocaría el teléfono de Campi, momento en el cual Pilar Smith decidió tomar la palabra para reflexionar sobre la desconfianza mutua. La comunicadora sostuvo que buscar en las pertenencias ajenas demuestra un problema previo y confesó haber pagado un costo muy alto por haber actuado de esa manera en el pasado.

Ante la pregunta directa del conductor Ángel de Brito, la periodista detalló el duro momento que le tocó atravesar al revisar aquel dispositivo. “En el pasado me quemé mal, encontré de todo, me recontra cagó, me divorcié…”, se lamentó la panelista, recordando ya el episodio con cierta picardía y humor. Las pruebas descubiertas resultaron irrefutables para poner fin al vínculo.

La profesional explicó la enorme angustia que le causó ver el contenido oculto en el dispositivo de quien era su compañero de vida. “Había mensajes, de todo, estaba todo ahí. Es un dolor enorme, horrible”, rememoró Pilar Smith. Aunque prefirió no dar nombres en vivo, la historia apuntaría a su exmarido Rafael Ruiz Huidobro, con quien rompió en 2024 tras pasar 5 años juntos.

Aquella ruptura de julio de 2024 con Rafael Ruiz Huidobro conmocionó al ambiente periodístico por la familia ensamblada que habían formado con los 3 hijos de ella y los 4 de él. En aquel entonces, las declaraciones públicas fueron cautas para no generar revuelo mediático. “Nos peleamos, tuvimos una discusión y terminamos. No fue nada grave, fue el desgaste, pero no hubo terceros en discordia”, había contado Smith tras aquella inesperada separación.

La presentadora admitió en su momento que atravesaba una profunda tristeza por el final del proyecto familiar iniciado en 2020, poco después de terminar su relación con el padre de Simón, Franco y Miranda. “Estoy triste, pero es lo mejor”, expresaba en diálogo con Infobae, al referirse al difícil momento que atravesaba, buscando despejar falsos rumores hasta que hoy decidió revelar la verdad detrás del sufrimiento que vivió.