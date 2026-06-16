La angustia de Denise Dumas por la desaparición de un ser querido

La conductora Denise Dumas comunicó la desaparición de su mascota en el barrio porteño de Colegiales, específicamente en la zona de la Plaza Mafalda. El hecho se produjo luego de que el animal lograra salir de la vivienda a través de una infraestructura de construcción externa. Durante una intervención televisiva, la animadora explicó que "Me pusieron unos andamios, porque hay una obra justo al lado de casa y se ve que se fue por ahí".

La búsqueda comenzó de manera inmediata dado que la gata, llamada Mina, nunca antes se había retirado de su hogar. La panelista manifestó que "No la vemos desde hoy a la mañana ya" y recalcó la falta de hábito del animal en el exterior al señalar que "Nunca salió, el tema es ese. Nunca se fue de casa". La mascota es descrita como una gata negra de ojos amarillos y tamaño pequeño, que se integró al grupo familiar años atrás. Sobre su llegada, Dumas recordó que "Apareció en pandemia en la puerta de casa. Lloraba en la puerta y alguien preguntó por ella", y añadió que "No era mía, pero fue nuestra".

El entorno de la conductora inició campañas en plataformas digitales para ampliar el alcance del pedido de ayuda. Dumas solicitó el apoyo de los vecinos indicando que "Si pueden colaborar, si la ven, ya saben". Además, brindó detalles sobre el comportamiento del animal para facilitar su hallazgo y aseguró que "Es rebuenita, le decís 'Mina' y viene".

Este episodio de preocupación familiar se vincula con las reflexiones que la presentadora suele compartir sobre sus vínculos más cercanos. En este sentido, Dumas ha mencionado el impacto de pérdidas pasadas, como la de su hermana Janine en 1989. En aquel momento, la conductora tenía 11 años y su hermana 18. El incidente ocurrió una noche en la que Janine obtuvo permiso de sus padres para salir con amigos, cuando el vehículo en el que se trasladaba por la Avenida del Libertador fue embestido por otro conductor alcoholizado. El impacto resultó fatal al ocurrir del lado donde ella se encontraba.

Al reconstruir ese suceso, Dumas relató que "Un día sonó el teléfono en mi casa y mi hermana estaba muerta porque una persona que había tomado y la había matado". La animadora recordó su reacción al despertar a las ocho de la mañana siguiente con la irrupción de siluetas en su cuarto y notar la ausencia de su familiar al decir que "Al contar tres, pensé: 'Falta uno'. Y lo primero que atiné a decir fue: '¿Quién se murió?' ¡Sabía! Yo lo sabía…".

Esa experiencia marcó un antes y un después en su vida, destacando que su hogar "nunca estuvo a oscuras ni en silencio. Y ese fue el inmenso mérito de mis viejos". Asimismo, su postura sobre la conciencia vial es firme, expresando que "Por eso digo que hay que tener conciencia que si tomas podés matar a alguien". Para la animadora, el núcleo familiar constituye su motor principal, afirmando que "Mi familia es todo. Viajar tiene sentido si voy con ellos. Trabajar tiene sentido porque lo que gano es para ellos. El éxito tiene sentido si lo celebro con ellos…".