La investigación por el presunto intento de secuestro denunciado por un adolescente de 13 años en Rodeo, departamento Iglesia, continúa avanzando mientras la Policía busca identificar a una mujer que habría auxiliado al menor y analiza registros de cámaras de seguridad que podrían aportar información sobre el hecho.

En medio de la conmoción generada en la comunidad, la madre del adolescente, Jaquelin, relató las horas de angustia que vivió tras recibir el llamado de su hijo y aseguró que la rápida reacción del joven fue determinante para evitar una situación de mayor gravedad.

"Cuando él me dijo 'me quisieron llevar', se me cruzaron mil cosas por la cabeza y solamente quería llegar hasta donde él estaba y verlo", expresó en declaraciones a Radio Al Límite.

Según el relato familiar, el menor logró escapar luego de pedir ayuda a los gritos cuando un hombre habría intentado introducirlo en una camioneta mientras caminaba por calle Enrique Paoli. Al reencontrarse con su madre, el adolescente se encontraba en estado de shock.

"Cuando me vio corrió a abrazarme. Estaba temblando, pálido y no paraba de llorar", recordó la mujer.

Una testigo que podría ser clave

Uno de los elementos centrales de la investigación es la identificación de una mujer que, de acuerdo con el relato del menor, habría intervenido en el momento del hecho.

La madre del adolescente agradeció públicamente a esa persona, cuya identidad aún se desconoce.

"Le voy a agradecer siempre que se haya devuelto a ver cómo estaba mi hijo. Quizás si no se devuelve también lo sube y se lo lleva", manifestó emocionada.

Por su parte, el jefe de la Comisaría 22ª de Rodeo, Mario Salinas, confirmó que la Policía trabaja para localizar a esa potencial testigo.

"No tenemos datos y aparentemente el menor dice desconocerla. Estamos tratando de establecer datos filiatorios de esa femenina para poder entrevistarla", explicó el funcionario policial.

La pista de una camioneta

Otra de las líneas de investigación se centra en imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona. Aunque algunos registros no muestran una situación compatible con la denunciada por el menor, una filmación incorporada a la causa permitió detectar una camioneta con características similares a las descriptas por el adolescente.

Según detalló Salinas, se trata de una Toyota Hilux con antivuelco que circulaba hacia el norte y que aparentemente llevaba una antena satelital en el techo.

No obstante, desde la fuerza aclararon que por el momento no existe ninguna confirmación sobre una posible vinculación entre ese vehículo y el hecho denunciado.

Pedido de más seguridad

La madre del menor también expresó su preocupación por la falta de cámaras de vigilancia en sectores transitados de Rodeo y reclamó mayores medidas de prevención.

"He tenido que andar pidiendo cámaras a los vecinos. Tendríamos que tener cámaras de la Policía en un lugar donde entra tanta gente y tanto turismo", señaló.

Asimismo, destacó la solidaridad de los vecinos y el acompañamiento recibido tras la difusión del caso. "Sigamos siendo unidos como somos. Cuidándonos entre todos vamos a salvar muchas situaciones", afirmó.

Mientras la Unidad Fiscal del Norte y la Brigada de Investigaciones continúan con las tareas para esclarecer lo sucedido, la Policía aseguró que reforzó los controles preventivos en el departamento y reiteró el pedido de colaboración a cualquier persona que pueda aportar datos sobre el episodio.