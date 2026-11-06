La angustia y llanto de Yanina Latorre tras ser echada de su trabajo

La venta de la productora Mandarina generó un gran impacto en América TV y puso en duda la continuidad de sus principales figuras. Yanina Latorre y Ángel de Brito coincidieron en que aun no tienen decidido dejar América para mudarse a El Nueve, generando una gran incertidumbre en el medio televisivo actual.

En este contexto, la conductora expresó su malestar por cómo se manejó la situación institucional reciente. Yanina Latorre y Ángel de Brito se enteraron de la operación comercial a último momento, lo que obligó a ambos a evaluar distintas propuestas laborales de manera acelerada y sin la planificación previa deseada.

Durante su ciclo radial en El Observador, Yanina Latorre brindó detalles sobre el conflicto desatado. "Todo el mundo me está apretando, pero a mí me metieron en un quilombo. La semana pasada me enteré que se vendió la productora y ahora son todas ofertas. Me apuran", reveló la mediática conductora.

La referente del espectáculo admitió que la noticia la tomó por completa sorpresa y alteró su tranquilidad cotidiana. "Yo estaba feliz, instalada. Me cayó un balde de agua fría, no me esperaba todo este cambio", reconoció Yanina Latorre sobre este giro inesperado que modificó su año laboral por completo.

Asimismo, Yanina Latorre cuestionó las formas en que se concretó la negociación empresarial con los nuevos directivos. "Les habrán prometido mi presencia y no la tienen todavía", lanzó la conductora, evidenciando que su nombre fue utilizado en las tratativas comerciales sin su consentimiento previo ni confirmación formal.

Ante los rumores sobre una decisión conjunta, Yanina Latorre aclaró los tantos respecto a su vínculo profesional con su compañero. "Mi decisión no depende de él", dijo Yanina sobre Ángel de Brito, quien se encuentra de descanso y responderá a las propuestas a su regreso, estirando los tiempos de definición.

Para finalizar, Yanina Latorre se refirió a las presiones recibidas para reflotar los índices de audiencia del nuevo canal. "No tengo ganas de vivir de levantar canales. Acá estoy instalado. Igualmente, estoy escuchando todo. En el medio estoy yo, que voy a hacer lo que se me cante", sentenció con firmeza sobre su próximo destino.