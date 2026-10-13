La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el país la elaboración, el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de la lavandina marca 656 Profesional. La medida alcanza a todos los lotes del producto y también incluye su venta a través de plataformas de comercio electrónico.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición 6539/2026, publicada en el Boletín Oficial este martes 13 de octubre. El producto se comercializaba bajo la denominación “Agua Lavandina. 656 Profesional. Concentrada al 60%”.

Según informó el organismo, la prohibición se mantendrá vigente hasta que el producto cuente con los registros sanitarios correspondientes.

Cuáles fueron las irregularidades detectadas

La investigación comenzó a partir de una consulta de un particular ante el área de Domisanitarios de la Anmat, que puso en duda la legitimidad del producto.

Tras las verificaciones, el organismo constató que la lavandina no estaba inscripta en sus registros oficiales. Además, no logró identificar el establecimiento responsable de su fabricación, por lo que tampoco pudo comprobar en qué condiciones había sido elaborada.

La Anmat indicó que envió una notificación al domicilio de la firma que figuraba vinculada al producto en redes sociales, pero no obtuvo respuesta. También consultó a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que confirmó que no existían antecedentes de registro del producto en esa jurisdicción.

Ante la falta de documentación que permitiera acreditar su elaboración y fiscalización conforme a las normas vigentes, el organismo dispuso la prohibición como medida preventiva para proteger a los consumidores.

Qué deben hacer quienes tengan esta lavandina en sus casas

La medida alcanza a todos los lotes de la marca 656 Profesional, sin distinción de fecha de fabricación o comercialización.

Quienes tengan el producto en sus hogares deben evitar utilizarlo mientras la prohibición continúe vigente. La falta de registros impide garantizar su calidad y seguridad.

La disposición no informa sobre intoxicaciones ni daños a la salud asociados con su uso. El motivo de la decisión es la imposibilidad de verificar el origen y las condiciones de fabricación de la lavandina.

Además, la Anmat dio intervención a su área de monitoreo y fiscalización de publicidad para investigar los enlaces utilizados para promocionar y vender el producto por internet.