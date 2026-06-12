La Anónima inauguró oficialmente sus operaciones en San Juan con una mirada puesta en el crecimiento económico que atraviesa la provincia y las oportunidades vinculadas al desarrollo minero y productivo. La apertura de los locales, que anteriormente pertenecían a Libertad, marca el desembarco de la cadena supermercadista en territorio sanjuanino.

El director de Operaciones de La Anónima, Walter Rothstein, destacó las expectativas que genera la llegada a la provincia y vinculó el proyecto con el escenario de expansión que atraviesa San Juan. “Las expectativas son de máxima, no solamente porque estamos abriendo todas las sucursales del ex Libertad, sino porque también estamos en una provincia muy especial con una expectativa a nivel macroeconómico que realmente genera mucha expectativa y con un futuro muy promisorio”, señaló.

Desde la empresa remarcaron que la decisión de instalarse en San Juan responde también al potencial de sus recursos naturales y a la proyección económica que genera el desarrollo de nuevas actividades productivas, entre ellas la minería.

La inauguración se realizó luego de una semana de intenso trabajo para adaptar los espacios comerciales y garantizar la continuidad del servicio. Según explicó Rothstein, la compañía concretó en pocos días la apertura de 12 sucursales en distintos puntos del norte del país, con un fuerte despliegue operativo.

Durante la apertura, los clientes comenzaron a recorrer las instalaciones y acceder a la nueva propuesta comercial, que incluye una amplia oferta de productos, electrodomésticos, línea blanca y tecnología con alternativas de financiación.

Uno de los puntos destacados de la llegada de La Anónima fue la continuidad laboral del personal que pertenecía a Libertad. La compañía confirmó que los 96 trabajadores de la anterior firma pasaron a formar parte de la nueva estructura.

“Estamos muy contentos de las dos partes: ellos por la continuidad laboral y nosotros por recoger la experiencia, la diversidad y el conocimiento local del cliente”, explicó Rothstein.

La empresa anticipó además que la apertura es solo el primer paso de un proceso de expansión. Entre los próximos proyectos se encuentran reformas estructurales, la incorporación de nuevos servicios y el desarrollo del comercio electrónico.

“Tenemos una idea del cliente en el centro, que es uno de nuestros principios que rige la compañía. Esto recién empieza, es el punto de partida”, afirmó el director de Operaciones.

Con la llegada de La Anónima, San Juan suma una nueva propuesta comercial en un contexto donde la provincia proyecta un fuerte crecimiento asociado a las inversiones productivas y al impulso de la actividad minera.