El reloj marcaba el entretiempo del duelo de octavos de final. El estadio, vibrante y expectante, aguardaba la reanudación cuando, de repente, la atención no estuvo en los directores técnicos ni en las cámaras de televisión buscando a las figuras. Estaba en Atlas, el androide estrella de Boston Dynamics. No era un truco, ni un holograma, ni una animación de última generación. Era metal, sensores y algoritmos caminando sobre el césped sagrado.

La misión era sencilla pero cargada de simbolismo: entregarle el balón al árbitro. Pero el show de la firma coreana Hyundai fue mucho más allá de una entrega protocolar. Atlas, con una fluidez que por momentos hacía dudar de su naturaleza artificial, comenzó a recrear con una precisión asombrosa los festejos de gol de Matheus Cunha y, para delirio de la parcialidad noruega, la icónica celebración de Erling Haaland.

Detrás de la magia: Ciencia pura

Lo que el espectador veía era el clímax de una estrategia global denominada "Next Starts Now". Sin embargo, lo que ocurría bajo el "capó" del robot era una sinfonía de ingeniería. Tres pilares tecnológicos hicieron posible que Atlas no fuera solo un muñeco articulado: el retargeting (para traducir movimientos humanos), el aprendizaje por refuerzo y un control corporal total que le permitió recuperar el equilibrio de forma autónoma.

Como bien señaló Sungwon Jee, ejecutivo de Hyundai, esta no era una charla sobre innovación; era la innovación misma puesta en el escenario más grande del planeta. "Competimos con cada reel, con cada video corto que inunda las pantallas. Se necesitaba un momento innegablemente real", confesó tras la activación.

Un estadio custodiado por la tecnología

La presencia de la robótica no terminó ahí. Mientras Atlas se llevaba los aplausos en el centro del campo, en los anillos de seguridad del recinto, los robots Spot —con su inconfundible diseño canino— patrullaban de manera autónoma. La eficiencia operativa ya no es una promesa del mañana, sino una realidad que está custodiando los activos de este Mundial 2026.

Al finalizar la demostración, el estadio regresó a la realidad del fútbol de carne y hueso, pero la sensación entre los presentes era distinta. El fútbol, el deporte más tradicional del mundo, le acababa de abrir la puerta a una nueva era. Hyundai no solo entregó un balón; marcó un antes y un después en cómo se vive la experiencia del deporte en vivo.

Atlas, el robot humanoide de Boston Dynamics, fue presentado por Hyundai como patrocinador oficial de robótica de la FIFA para el Mundial 2026. (REUTERS/Jeenah Moon)

Como bien dijeron desde la organización, esto no fue un momento aislado. Fue el inicio de una historia donde la transmisión, lo digital y la experiencia en vivo se funden en una sola narrativa. Y si el futuro del fútbol empieza ahora, tal como reza la campaña, está claro que los robots ya están jugando en nuestro equipo.