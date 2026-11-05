Ante el complejo contexto económico actual, los elevados costos operativos y el bajo nivel de movimiento comercial registrado durante los últimos fines de semana largos en la provincia, la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan emitió un comunicado oficial para informar a sus asociados y a toda la comunidad cómo operará el sector durante el próximo lunes 9 de noviembre, establecido como feriado nacional.

Desde la institución mercantil detallaron que la directriz principal se basa en tres puntos fundamentales para resguardar la sustentabilidad de los negocios locales y cuidar la rentabilidad frente a la baja en las ventas.

Estableció que todos los comerciantes afiliados a la cámara, pueden tener una modalidad de "apertura optativa", la decisión de abrir las puertas de los establecimientos queda plenamente liberada al criterio de cada comerciante de acuerdo con sus propias necesidades estructurales y sus costos operativos.

Aquellos comercios e instituciones que decidan levantar las persianas y abrir sus puertas deberán atenerse estrictamente a las leyes laborales vigentes y a las normativas del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) dictadas por el Sindicato de Empleados de Comercio.

Debido al contexto de retracción y al balance de fechas pasadas, se prevé que la gran mayoría de los locales comerciales ubicados en el microcentro y en las distintas zonas comerciales de San Juan opten por permanecer cerrados durante toda la jornada.

Desde la conducción de la Cámara remarcaron que continúan bregando por la sustentabilidad de los negocios locales y acompañando de cerca a cada comerciante en la toma de decisiones estratégicas que permitan cuidar tanto la rentabilidad de los emprendimientos como las fuentes de trabajo.