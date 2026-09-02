La apertura del Paso Internacional de Agua Negra todavía no tiene una fecha definida para esta temporada. Las intensas nevadas registradas durante el invierno y los temporales que afectaron a distintas regiones de Chile obligan a esperar mejores condiciones climáticas para poder evaluar el estado de la ruta y avanzar con las tareas de mantenimiento necesarias.

Así lo explicó la ministra de Gobierno, Laura Palma, en diálogo con DIARIO HUARPE, quien aseguró que la Provincia mantiene “contacto permanente” con Chile y sigue de cerca la situación del otro lado de la cordillera.

El clima condiciona la apertura

Palma recordó que durante los últimos años el paso comenzó a habilitarse hacia fines de noviembre, pero aclaró que este año la situación podría ser diferente debido a la cantidad de nieve acumulada.

“Por ahora es prematuro hablar de fechas porque no se ha podido evaluar eso”, sostuvo la funcionaria.

La gran cantidad de nieve acumulada impide todavía evaluar el estado del camino y definir cuándo podrá habilitarse el paso internacional. (Archivo)

Según explicó, todavía resulta difícil acceder al camino para conocer con precisión su estado. Por eso, la definición dependerá de cómo evolucione el clima durante las próximas semanas y de las condiciones que encuentren las autoridades tanto de San Juan como de la región chilena vinculada al paso.

“Nuestro objetivo siempre es abrirlo pronto, pero dependemos mucho, no solamente del clima, sino también del estado del camino”, remarcó Palma.

A esto se suma la situación generada por los temporales que afectaron a Chile. La funcionaria señaló que deberán determinar si las lluvias y otros eventos climáticos provocaron daños en la infraestructura vial antes de avanzar con una eventual apertura.

Mantenimiento antes de habilitarlo

La Provincia participa habitualmente de las tareas de mantenimiento del camino, pese a que Agua Negra forma parte de una ruta internacional cuya jurisdicción corresponde a Vialidad Nacional.

“Siempre se colabora mucho en mantener el estado del camino”, explicó Palma.

Sin embargo, la nieve acumulada durante este invierno todavía dificulta el acceso. Las tareas de mantenimiento previas a la apertura aún no pudieron desarrollarse en su totalidad y deberán comenzar cuando las condiciones permitan ingresar al sector.

La ministra destacó que el año pasado se realizó un importante trabajo de mantenimiento en las instalaciones del complejo fronterizo, incluyendo obras dentro del predio para mejorar las condiciones tanto de los trabajadores como de quienes utilizan el paso.

Qué pasó con la aduana

Respecto de las versiones sobre posibles daños en las instalaciones de la aduana a raíz de los temporales, Palma descartó por el momento que exista una evaluación que permita confirmar afectaciones importantes.

La funcionaria explicó que las instalaciones permanecen cerradas durante el período en que el paso no está operativo y que, antes de cada apertura, se realizan trabajos de mantenimiento.

El comité binacional también fue postergado

La situación climática también obligó a modificar la agenda de cooperación entre San Juan y Chile. El comité binacional estaba previsto para agosto y debía realizarse en la región de Coquimbo, pero las autoridades chilenas solicitaron su suspensión debido a las contingencias climáticas.

La nueva fecha tentativa es para los primeros días de diciembre, específicamente el 2 y 3, aunque todavía deberá confirmarse.

Mientras tanto, desde San Juan esperan que las condiciones mejoren para poder acceder al camino, realizar las evaluaciones correspondientes y comenzar con los trabajos previos a la habilitación.

La expectativa oficial sigue siendo que Agua Negra pueda abrirse “lo antes posible”, aunque por ahora la nieve y el estado de la ruta impiden establecer una fecha concreta.