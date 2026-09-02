La nueva regulación del transporte en San Juan tendrá durante septiembre uno de sus principales pasos: la puesta en marcha de la aplicación propia que permitirá controlar y registrar a quienes brinden servicios de viajes a través de plataformas como Uber y DiDi. La ministra de Gobierno, Laura Palma, adelantó a DIARIO HUARPE que esta semana comenzaron las primeras pruebas piloto y que esperan presentar oficialmente el sistema en los próximos días.

La herramienta forma parte de la implementación de la Ley de Transporte de San Juan, Ley Nº 2799-A, reglamentada en julio de 2026, que incorporó a las plataformas de viajes bajo la figura de los denominados “servicios de contactabilidad”.

Una aplicación de uso sencillo

Palma explicó que se tratará de una aplicación propia y de fácil utilización. El acceso estaría vinculado a la cuenta de Ciudadano Digital (CIDI), mediante clave y contraseña.

“Va a ser una app muy sencilla, es una app propia donde van a poder ingresar”, señaló la funcionaria, quien agregó que se realizarán demostraciones para explicar a los sanjuaninos cómo utilizar el sistema.

Uno de los principales objetivos será reducir al mínimo la cantidad de documentación que los usuarios deban presentar. Para eso, la aplicación tomará información de otros sistemas oficiales y permitirá realizar distintas verificaciones de manera automática.

Conductor y vehículo estarán registrados

El sistema contará con un registro específico para los conductores y otro para los vehículos. Ambos datos estarán vinculados al momento de prestar el servicio.

La ministra aclaró que no será obligatorio que el conductor sea propietario del automóvil. En caso de utilizar un vehículo de un tercero, deberá contar con la autorización correspondiente del titular registral.

A través del cruce de información, la aplicación podrá comprobar quién figura como titular del rodado, si cuenta con seguro vigente y si el conductor posee la licencia habilitante correspondiente.

En este último punto, Palma remarcó que será necesaria una licencia profesional en la categoría requerida para la actividad.

Menos trámites y más controles

La funcionaria explicó que la intención es que el sistema evite los inconvenientes habituales de los trámites digitales que requieren cargar fotografías o documentación cuya calidad puede generar rechazos.

“La idea es que nosotros podamos con datos simples tener toda la información necesaria”, sostuvo Palma.

De esta manera, el Estado buscará concentrar en una única herramienta la información necesaria para verificar que tanto el conductor como el vehículo cumplan con las condiciones establecidas por la nueva normativa.

Las licencias anteriores ya no están vigentes

Consultada sobre la situación de las licencias vinculadas al esquema anterior de transporte, Palma aseguró que las mismas dejaron de estar vigentes con la entrada en funcionamiento de la nueva legislación.

“La licencia ya salió de circulación desde el momento en que se puso en vigencia la nueva ley”, afirmó.

La ministra indicó que, si las pruebas continúan de acuerdo con lo previsto, la aplicación podría estar lista para su lanzamiento durante la primera quincena de septiembre. La presentación oficial incluirá las explicaciones sobre el acceso, el registro y los pasos que deberán seguir los conductores y propietarios de vehículos.